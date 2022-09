A UE é responsável pela morte de 10% das florestas mundiais. O PE votou hoje a sua posição.

Mundo 5 min.

Ecologia

Carne, cacau e café. Proibir importação pode salvar as florestas do mundo

Telma MIGUEL A UE é responsável pela morte de 10% das florestas mundiais. O PE votou hoje a sua posição. Vão agora começar negociações com os 27 países do Conselho. O PE quer que, após aprovada, esta lei seja um exemplo para a proteção da biodiversidade no mundo.

Em 30 anos, de 1990 a 2020, o mundo perdeu 420 milhões de hectares de floresta, segundo estima a FAO, a organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ou seja, uma área maior que toda a União Europeia. A sobrevivência das grandes florestas mundiais, e sobretudo as tropicais, é de máxima importância para se reverter a perda de biodiversidade e lutar contra as alterações climáticas. A União Europeia é responsável pela importação de mercadorias que resultam em 10% da desflorestação mundial

Em 2020, o PE pediu à Comissão Europeia que desenhasse uma proposta para resolver esta situação. A Comissão propôs que a proibição incidisse sobre os seis produtos que representam 80% das responsabilidades europeias: soja, gado bovino, óleo de palma, madeira, cacau e café, incluindo produtos que tenham sido produzidos com estas matérias-primas (por exemplo, cabedal, chocolate e mobiliário).

Com 453 votos a favor, “nem toda a gente está convencida”

O PE adotou esta terça-feira a sua posição em relação à proposta da Comissão com 453 votos a favor, 57 contra e 123 abstenções. O relator da posição do PE, o eurodeputado luxemburguês Christophe Hansen, salientou que “o voto obteve uma maioria substancial para o meu relatório. Tivemos uma boa cooperação entre cinco grupos políticos. Sobretudo o do PPE, o Socialistas &Democratas, o Renew, os Verdes e o da Esquerda Europeia”.

Mas, como lembrou Hansen, o resultado da votação também significa que “nem toda a gente está convencida, porque há muitos aspetos a ter em conta como os das empresas europeias, os donos de florestas europeias, cujas práticas também estão em causa. Porque isto não se aplica apenas a países terceiros, isto aplica-se também a países europeus”.

Após a adoção em plenário da posição do PE, irá ser marcada a negociação conjunta com o Conselho Europeu (onde serão discutidas as posições diferentes dos 27 países) e com a Comissão Europeia.

“Quero dizer-vos que se levamos a sério reverter a perda de biodiversidade e as alterações climáticas é muito importante ser ambicioso neste aspeto também. Porque 80% da biodiversidade está nas florestas do mundo inteiro , ou através do uso sustentável das florestas, onde vive 25% da população global. Portanto, também é muito importante que sejamos estritos nisto porque temos uma responsabilidade grande”.

Segundo o eurodeputado luxemburguês é importante criar uma lei ambiciosa e prevendo todos os riscos de distorção – incluindo que os produtos banidos na Europa sejam vendidos noutros sítios. Fazer uma lei que seja paradigmática é importante, disse, “porque há outras grandes economias que estão a olhar para isto e podemos ser um exemplo mundial e inspirar outros a ir na mesma direção”.

As associações ambientalistas europeias passaram as últimas semanas a alertar a opinião pública para o voto de proteção de florestas nesta sessão plenária que está a decorrer em Estrasburgo. E a fazer campanha nas ruas e para petições a bombardear os eurodeputados.

O difícil vai começar: mais produtos banidos e mais ecossistemas protegidos

Além dos seis produtos incluídos pela Comissão Europeia na sua proposta – porque representam 80% do impacto que a UE tem nas florestas mundiais – o PE votou hoje que sejam incluídos também a borracha, o milho, carvão vegetal, papel e carne de porco, ovelhas, cabras e aves. E sugere-se também que na cláusula de revisão da lei seja avaliado o etanol e o açúcar.

A ambição do PE vai ainda mais longe: incluir outros ecossistemas valiosos, como o Cerrado, no Brasil.

Christopher Hansen salientou, na conferência de imprensa após anunciada a votação, que sabe que será difícil lutar por esta ideia, porque tem conhecimento que a maioria dos países no Conselho Europeu “não quer estender o alcance da lei, para além das florestas”.

Na proposta do PE pede-se que a Comissão faça um novo estudo de impacto e nessa altura inclua outros ecossistemas como pantanais e zonas húmidas, “uma vez que a proteção das florestas poderá levar ao efeito secundário de maior exploração destes ecossistemas”.

Proteger populações indígenas e pequenos produtores

Se no gado e na soja ou no óleo de palma são as grandes multinacionais responsáveis pela desflorestação, já o setor do cacau, lembrou Hansen, está nas mãos de pequenos produtores que não têm meios para cumprir as futuras exigências da UE. “Temos que fornecer ajuda financeira e técnica para alcançarem estes standards. E garantindo que os pequenos e micro produtores têm mais tempo para se adaptar a esta novos requerimentos”.

A posição do PE, que será agora discutida com o Conselho e a Comissão (no jargão europeu conhecido como trílogos), propõe que os direitos das populações indígenas sejam preservados, de acordo com as leis internacionais e não segundo as leis nacionais.

Como exemplo, Hansen falou novamente do Brasil, onde sob o atual governo de Bolsonaro têm continuado as mortes de índios da Amazónia. Hansen sublinhou que, neste aspeto, é importante que as convenções internacionais sejam o padrão a seguir. Uma delas é a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, “que em muitos países não foi sequer transposta para legislação nacional, e isso é um desafio”. E lembrou um dado conhecido: “Onde as populações indígenas estão a viver com a floresta não vemos a catástrofe do desaparecimento e destruição”.

Um controle a vários níveis e mais funcionários aduaneiros

Controlar a entrada de “produtos livres de desflorestação” exigirá um sistema de vigilância a vários níveis. Haverá países de alto, médio e de baixo risco e o nível de escrutínio será feito de acordo com essa listagem. Depois haverá vários passos: o mapeamento por satélite das áreas de plantação, um processo de certificação muito rigoroso na origem dos produtos e, finalmente, um controle pelas autoridades aduaneiras europeias.

Nas negociações que serão marcadas em breve, Hansen acredita que haverá dificuldade em impor ao Conselho Europeu um controle duro nas fronteiras, “porque os países vão ter que contratar dez vezes mais pessoas do que aquelas que têm agora”.

Mas, disse Hansen, “se conseguirmos fazer aprovar uma lei com o equilíbrio certo entre ambição, aplicabilidade e compatibilidade com as leis da organização Mundial de Comércio, esta nova ferramenta tem o potencial de abrir caminho para se criar cadeias de abastecimento que não provocam desflorestação”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.