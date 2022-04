Após dois longos anos, os desfiles do carnaval mais famoso do mundo acontecerão na sexta-feira e sábado à noite, retomando a festa após o luto da pandemia.

Mundo 6 3 min.

Brasil

Carnaval do Rio de Janeiro regressa após dois anos de interrupção

AFP Após dois longos anos, os desfiles do carnaval mais famoso do mundo acontecerão na sexta-feira e sábado à noite, retomando a festa após o luto da pandemia.

O sambódromo voltará a vibrar ao ritmo da percussão durante duas noites inteiras, com milhares de dançarinos em trajes vistosos e carros alegóricos tão altos como edifícios de vários andares.

A festa tinha sido cancelada em 2021, quando a covid-19 ainda matava várias centenas de pessoas por dia no Brasil.

Este ano, os desfiles não se realizaram antes de Quarta-feira de Cinzas, como é tradição: foram adiados por dois meses devido ao aumento dos contágios causado pela variante Omicron.

Brasil declara fim de emergência sanitária Os números da pandemia têm vindo a diminuir no Brasil desde meados de fevereiro e, neste domingo, o país registou o menor número de mortes por covid-19 num único dia (22) desde 29 de março de 2020.

"Esta é uma emoção que tem sido reprimida há demasiado tempo. Teremos de beber muita água para compensar todas as lágrimas que irão correr quando desfilarmos", disse à AFP Talita Batista, uma bailarina da Portela, uma das escolas de samba mais tradicionais.

"Será um carnaval muito especial, sinto-me como uma sobrevivente", afirmou Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, que marchará em diante de um grupo de 300 percussionistas.

Esta excecional dançarina, que perdeu amigos e familiares durante a pandemia, quer "prestar homenagem às vítimas da covid", que matou mais de 660 mil pessoas no Brasil.

Mais de 75% dos brasileiros estão totalmente vacinados

Atualmente, mais de 75% dos brasileiros estão totalmente vacinados e as taxas de morte e infeção baixaram drasticamente.

Nesse sentido, cerca de 75 mil espectadores poderão juntar-se no sambódromo, desde que apresentem um certificado de vacinação.

"Tinha saudades disto, adoro o carnaval. É uma festa que representa a nossa identidade, da cidade e de todo o país", disse o presidente da câmara do Rio, Eduardo Paes, que aparece orgulhosamente diante das câmaras a tocar pandeireta e a dançar o samba, envergando um chapéu panamá.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Membros do bloco Cordão do Boitatá ensaiam para os desfiles de carnaval, cujo regresso aguardam com ansiedade Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Movimento antirracista é o tema principal

No sambódromo, um recinto de bancadas em torno de uma pista com 700 metros de comprimento, 12 escolas desfilarão uma após a outra — seis na sexta-feira à noite e seis no dia seguinte — numa tentativa de arrecadar o cobiçado título de campeã do carnaval.

Para conquistar os jurados e o público, cada escola apresentará cerca de três mil dançarinos com muita pele à mostra e meia dúzia de carros alegóricos monumentais, durante mais de uma hora.

Este ano, oito das 12 escolas escolheram um tema ligado à luta contra o racismo e às raízes africanas que estão profundamente enraizadas no universo do samba.

A escola do Salgueiro, por exemplo, apresentará na primeira noite o seu desfile intitulado "Resistência", inspirado no movimento ativista "Black Lives Matter", que sacudiu os Estados Unidos após a morte de George Floyd, um homem negro morto por um polícia branco em junho de 2020.

"Este caso suscitou muita emoção em todo o mundo e isso tem-se refletido nas escolas de samba", diz Alex Souza, diretor artístico da escola.

Outras escolas, como Grande Rio e Mocidade, prestarão homenagem às divindades das religiões afro-brasileiras, Exu e Oxossi.

Festa assume dimensão política

"As escolas de samba são uma manifestação da cultura afro-brasileira", nota Luiz Antonio Simas, historiador e autor de diversos livros sobre o carnaval.

Os temas previstos já tinham sido abordados durante muitos desfiles no passado, mas assumem uma relevância completamente diferente desde a chegada ao poder, em 2019, do presidente da extrema-direita Jair Bolsonaro.

Bolsonaro tem um historial de atos racistas e homofóbicos e é apoiado por igrejas neo-pentecostais que tendem a demonizar os rituais afro-brasileiros e o carnaval em geral.

"Sob o atual governo, um carnaval visceral com uma forte identidade negra apresenta uma dimensão política", insiste Simas.

O regresso das festividades do carnaval é também um alívio para o setor do turismo, que espera uma ocupação hoteleira de 85% este fim de semana.

A Câmara Municipal do Rio não autorizou o carnaval de rua, em que os cortejos maiores, os chamados "blocos", podem reunir centenas de milhares de foliões, mas espera-se que alguns grupos mais pequenos marchem na mesma.