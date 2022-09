Milhares de pessoas reuniram-se fora do Palácio de Saint James, na esperança de vislumbrar o monarca. Todos os acontecimentos deste sábado.

Reino Unido

Carlos III proclamado Rei: o filme do dia da sucessão

AFP Milhares de pessoas reuniram-se fora do Palácio de Saint James, na esperança de vislumbrar o monarca. Todos os acontecimentos deste sábado.

Uma reunião do Conselho de Adesão em Londres seguida de proclamações públicas, trombetas e fogo de canhão para o novo Rei Carlos III: este é o filme do dia de sábado, dois dias após a morte de Isabel II.

Trombetas e canhões marcam proclamação pública do Rei Carlos III Ao assinar o juramento pelo qual se torna Rei, Carlos III comprometeu-se a "seguir o exemplo inspirador" da sua mãe.

10 horas

O Conselho de Adesão proclamou oficialmente Carlos como Rei, no Palácio de Saint James em Londres, numa cerimónia colorida em que participaram a Rainha Consorte Camilla, o príncipe herdeiro William, a nova primeira-ministra Liz Truss e os seis antecessores. O Conselho é uma formalidade centenária e foi transmitida pela primeira vez na televisão.

10h25

Era a vez do novo Rei se dirigir ao Conselho. "Estou profundamente consciente desta grande herança, dos deveres e pesadas responsabilidades de soberania, que agora me são transmitidas", disse Carlos III, prestando homenagem ao "inigualável reinado" da sua mãe "na sua duração, dedicação e devoção".

Carlos III, herdeiro do trono e de uma fortuna enorme Terra, jóias, propriedades e um parque eólico são alguns dos bens que o novo rei vai herdar da mãe, Isabel Ii.

Fez então o juramento de manter a independência da Igreja Presbiteriana da Escócia.

Entretanto, milhares de pessoas reuniram-se fora do Palácio de Saint James, na esperança de vislumbrar o monarca ou em homenagem a Isabel II.

11 horas

Soam as trombetas. Carlos III é proclamado publicamente Rei na varanda do Palácio de Saint James pelo Rei em Armas da Ordem da Jarreteira, o mais prestigiado do Reino Unido, em traje cerimonial completo. "Deus salve o Rei", ouvia-se em coro da multidão, antes de cantar o hino nacional.

Ao mesmo tempo, estavam a ser disparados canhões em todo o Reino Unido, desta vez em honra do novo Rei. Na sexta-feira, foram disparados em memória de Isabel II.

12 horas

A proclamação é transmitida com grande fanfarra nos degraus da Bolsa Real na cidade de Londres.

14h30

Os parentes da Rainha em Balmoral, onde os seus restos mortais permanecem, foram ver os tributos e buquês de flores colocados no exterior dos portões do castelo. Vestidos de preto, a irmã do novo rei, Ana, os seus irmãos Andrew e Edward e os seus filhos tinham assistido anteriormente a uma cerimónia religiosa numa vila próxima.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.