Carlo Cottarelli nomeado para chefiar governo em Itália

O economista Carlo Cottarelli, que desenvolveu trabalho no FMI ao longo de 25 anos, foi escolhido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella, para formar governo.

Trata-se de um Executivo de iniciativa presidencial que deverá ser rejeitado no Parlamento, ficando em funções apenas como governo de gestão até novas eleições, dentro de alguns meses.



"Irei ao Parlamento com o Orçamento do Estado que conduza o país até eleições no princípio do próximo ano, caso o documento seja aprovado, ou depois do verão, se for chumbado", disse Cottarelli à saída do encontro com o Presidente.

Cottarelli comprometeu-se a divulgar a lista de ministros em breve, além de garantir que fará "uma gestão cautelosa" das contas do país e prometer que a permanência de Itália na zona euro será "uma prioridade".



Tudo isto acontece depois de Mattarella rejeitar a escolha que a coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S) e a Liga fizeram para o cargo de ministro da Economia, o eurocético Paolo Savona. Luigi di Maio e Matteo Salvini, líderes do M5S e da Liga, criticaram a reação do chefe de Estado, estudando mesmo um pedido para que seja afastado do cargo.



Nascido em Cremona há 64 anos, Carlo Cottarelli licenciou-se em Ciências Económicas e Bancárias na Universidade de Siena, tendo ainda um mestrado pela London School of Economics.

Além das funções desempenhadas no FMI, Cottarelli trabalhou ainda no Banco de Itália e na ENI, a empresa petrolífera estatal italiana. Há cerca de cinco anos, no regresso a Itália, tornou-se comissário extraordinário para a revisão dos gastos públicos do governo liderado por Enrico Letta. Em 2014, já com o Executivo de Matteo Renzi em funções, passou a ser diretor executivo no FMI.

No ano passado, Cottarelli abandonou essa missão e, na Universidade Católica de Milão, assumiu o papel de diretor do Observatório Italiano das Contas Públicas.







