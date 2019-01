O arcebispo de Lyon Philippe Barbarin é acusado de não ter denunciado agressões sexuais de um padre a um grupo de jovens escuteiros.

Cardeal francês garante que nunca tentou encobrir caso de abuso sexual

O arcebispo de Lyon Philippe Barbarin é acusado de não ter denunciado agressões sexuais de um padre a um grupo de jovens escuteiros.

O cardeal francês Philippe Barbarin disse hoje que nunca tentou encobrir o que qualifica de “factos horríveis”, antes de depor no Tribunal Criminal de Lyon, num processo em que é acusado, juntamente com cinco padres, de não ter denunciado um caso de abuso sexual do padre Bernard Preynat a um grupo de jovens escuteiros.

Desde que o caso eclodiu há três anos, o arcebispo de Lyon já negou as acusações contra si, reconhecendo erros de apreciação e pedindo desculpas às vítimas de padres pedófilos. Mas, em 2016, em Lourdes, durante uma assembleia de bispos, Philippe Barbarin proferiu algumas palavras que geraram controvérsia, ao afirmar: "Graças a Deus, a maioria dos factos" de abuso sexual foram "prescritos". Hoje, em comunicado divulgado antes de responder às perguntas do tribunal, disse que " nem sempre soube usar as melhores e mais hábeis palavras no passado".



Inicialmente marcado para abril de 2018, o julgamento acabou por ser remarcado para decorrer de 07 a 08 de janeiro de 2019. Apenas Philippe Barbarin e cinco outras pessoas - incluindo o atual arcebispo de Auch (sudoeste), Maurice Gardes, e o bispo de Nevers (centro), Thierry Brac de la Perrière -, deverão ser julgadas.



Este caso surgiu a público a 23 de outubro de 2015, dia em que a diocese de Lyon revelou que tinha recebido queixas contra o padre Bernard Preynat por “agressão sexual a menores” cometida 25 anos antes. A 12 de janeiro de 2016, várias vítimas criaram uma associação chamada “La parole libéreé” e a 27 de janeiro o padre Bernard Preynat, que reconhece os factos, foi acusado de agressão sexual a quatro jovens escuteiros entre 1986 e o final de 1991.

Numa entrevista ao jornal católico La Croix, a 10 de fevereiro de 2016, o cardeal Philippe Barbarin, arcebispo de Lyon desde 2002, disse que estava ciente dos comportamentos desse padre “por volta de 2007-2008”, através de terceiros, e que conheceu uma das vítimas em 2014. Na altura recebeu o apoio do Vaticano que considerou ter gerido o caso “com muita responsabilidade”, apesar de o cardeal não ter informado a justiça e de ter mantido o padre dentro da diocese de Lyon até 2015.

A 4 de março de 2016, o Ministério Público de Lyon abriu uma investigação preliminar a vários líderes da diocese, incluindo o cardeal Barbarin, por “não denúncia do crime” considerando que “colocou em risco a vida de outros”.

Em declarações à imprensa, na altura, o cardeal garantiu que nunca tinha encoberto qualquer caso de pedofilia. Em agosto de 2016, a investigação por não denúncia dos casos de pedofilia cometidos pelo padre Bernard Preynat foi rejeitada pela procuradoria de Lyon. O processo foi retomado posteriormente por citação direta iniciada pelas vítimas, sendo agora o caso julgado pelo que é chamada “a justiça dos homens” embora o cardeal tenha recentemente dito: "Só tenho um juiz que é o Senhor".

Até o momento, dois bispos foram condenados na França em casos semelhantes, o bispo de Bayeux-Lisieux em 2001 e o ex-bispo de Orleans em 2018. O cardeal Barbarin, 68 anos, personifica em França a crise que a Igreja enfrenta em todo o mundo com diversos casos de abusos silenciados, um silêncio que o papa Francisco já disse que tem de ser quebrado, tendo convocado para fevereiro os presidentes de todas as conferências episcopais para uma cimeira no Vaticano sobre o assunto.

Lusa

