Capital acolhe protesto contra infanticídios no Irão

A cidade do Luxemburgo é palco, este sábado, de uma manifestação contra os infanticídios no Irão. O protesto, que por cá é organizado pela associação SIMOURQ, vai acontecer simultaneamente em vários países de todo o mundo, de acordo com a organização. Está marcado para as 15h deste sábado e o ponto de encontro será no parque infantil Anvers, na rue d’Anvers, na capital.



Em comunicado, a associação indica que o objetivo da iniciativa é “apoiar um Irão livre e democrático, apelando à solidariedade para com o povo iraniano que se ergue pelo respeito pelos direitos das mulheres, dos homens”. A SIMOURQ frisa que, mais concretamente, a manifestação de sábado é focada nos direitos das crianças, que estão a ser violados pelo regime iraniano.

A associação aponta o dedo à Unicef, denunciando o seu “silêncio criminoso” perante as mortes de crianças no Irão. Razão pela qual o protesto terminará às portas da sede da secção luxemburguesa da Unicef no Grão-Ducado.

Segundo dados da Human Rights Activists no Irão (HRA), citados pelo jornal britânico The Guardian, pelo menos 58 crianças perderam a vida desde o início dos protestos contra o regime no Irão. Entre as vítimas menores, haverá crianças de apenas oito anos.

