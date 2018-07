Cerca de 800 pessoas, incluindo algumas centenas de voluntários que têm prestado auxílio nas zonas controladas pelos rebeldes, deixaram o país rumo à Jordânia, numa operação conduzida por forças israelitas.

Capacetes brancos deslocados da Síria

Quase 800 pessoas, nas quais se encontram centenas de elementos da chamada defesa civil da Síria, também conhecidos como capacetes brancos, foram deslocados de território sírio na região sudoeste do país próximo dos Montes Golã para a Jordânia, numa operação coordenada por forças israelitas e com intervenção também das Nações Unidas.

O avanço das tropas governamentais foi o argumento usado como base para esta evacuação nas zonas de Quneitra e Deraa. "Os civis foram transferidos de uma área de guerra na Síria devido a ameaças às suas vidas", indicam os israelitas em comunicado.

O Governo israelita confirmou a operação, informando ainda que nenhum dos deslocados ficaria em Israel ao mesmo tempo que a Jordânia confirmava a autorização dada à ONU para a entrada de 800 pessoas no país.

À agência France Presse, o responsável pelos capacetes brancos, Raëd Saleh, reconheceu que vários elementos da defesa civil síria "foram deslocados com as respetivas famílias por questões puramente humanitárias, uma vez que estavam cercados e com as vidas em risco".

Mohammad al-Kayed, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, acrescentou que se tratava ainda de corresponder a uma solicitação apresentada pelos Executivos de Reino Unido, Alemanha e Canadá, os quais assumiram o compromisso de acolher e redistribuir os 800 refugiados num prazo de três meses.



A ofensiva do Exército leal a Bashar al Assad contra áreas controladas pelos rebeldes no sul e sudoeste da Síria decorre desde o passado mês de junho. Na passada sexta-feira fora estabelecido um acordo que possibilitou a evacuação de soldados e civis de Quneitra para Idlib (norte da Síria), região ainda sob controlo dos rebeldes.

