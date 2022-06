A escassez de pessoal no setor é grande, desde o controle de passageiros aos comissários de bordo passando por pilotos.

Caos nos aeroportos europeus. Cancelamentos de voos e milhares de passageiros retidos

Os cancelamentos de voos nas principais companhias aéreas europeias e milhares de passageiros retidos noutros países, como resultado da falta de pessoal, estão a gerar uma preocupação crescente com as condições caóticas nos aeroportos que se avizinham para época alta das viagens.

Na Alemanha, o ministro federal dos Transportes, Volker Wissing, alertou para a escassez de pessoal no setor de viagens e transportes durante as férias de verão. Após saídas e demissões durante a pandemia, o setor ainda não tem funcionários e pessoal operacional suficientes para lidar com a recuperação da atividade.

Milhares de passageiros retidos este fim de semana

De acordo com relatos nos media, milhares de britânicos ficaram retidos no exterior este fim de semana, devido a vários cancelamentos de voos. A consultora PC Agency, especializada no setor de viagens, estimou que pelo menos 15.000 passageiros podem ter sido afetados por mudanças de última hora no domingo.

As companhias aéreas Easyjet, British Airways e Tui cancelaram vários voos nos dias anteriores. O governo britânico acusou o setor de não ter se preparado adequadamente para a recuperação da atividade.

Atrasos no Aeroporto de Schiphol

Mas a situação dos passageiros britânicos não foi caso único. No domingo de Pentecostes, a companhia aérea holandesa KLM começou a fazer a voos para trazer de volta a Amsterdão muitos dos seus passageiros que tinham ficado retidos em países europeus no dia anterior. Devido a atrasos significativos na gestão no aeroporto de Schiphol, a KLM decidiu no sábado cancelar vários voos programados de cidades europeias.

Devido a problemas com o uso e a passagem dos passageiros nos torniquetes do aeroporto, a KLM reduziu temporariamente a venda de ingressos no final de maio. Nas semanas anteriores, o aeroporto já tinha enfrentado grandes problemas devido à falta de pessoal de segurança e para tratar das bagagens.

No final do mês passado, o aeroporto de Schiphol apresentou um plano de ação para evitar um caos ainda maior que se avizinha para o verão, quando o fluxo de pessoas aumentar drasticamente. O aeroporto quer recrutar mais funcionários e está disposto a pagar salários mais altos.

Falta de pessoal na Alemanha

A escassez de pessoal também é grande na Alemanha - desde o controle de passageiros até aos comissários de bordo e a pilotos para as aeronaves, não há recursos disponíveis em número suficiente face ao regresso da procura.

“Em todos os locais, os prestadores de serviços envolvidos na gestão de passageiros perderam cerca de 20% da equipa de terra em comparação com o período pré-covid. Isso pode levar a constrangimentos nos horários de pico, especialmente no check-in, no carregamento das malas e na verificação de segurança aérea”, disse à agência de imprensa alemã (DPA), o diretor-geral da associação aeroportuária ADV, Ralph Beisel.

Os organismos representantes dos trabalhadores do aeroporto estimam que sejam necessários mais 5.500 funcionários em todos os aeroportos da Alemanha.

O ministro dos Transportes, Volker Wissing, afirmou ao jornal Bild am Sonntag que há "duas questões que se confrontam aqui. Por um lado, pessoas que, depois de todas as privações e restrições durante a pandemia de covid sentem uma grande necessidade de sair e viajar. Por outro lado, o setor de viagens e transportes, que ficou praticamente paralisado durante a covid e perdeu funcionários.” Uma lacuna que ainda não foi fechada, principalmente no transporte aéreo. O governante apelou assim a uma "iniciativa de lançamento de emprego para atrair trabalhadores qualificados" e à modernização das infraestruturas.

Já o diretor da ADV enfatizou, contudo, que, devido aos requisitos de segurança nos aeroportos, como a "verificação de confiabilidade" dos funcionários, estes não podem ser contratados da noite para o dia.

A porta-voz para a área do turismo do grupo parlamentar da CDU/CSU, Anja Karliczek, salientou que os problemas no tráfego aéreo são conhecidos há algum tempo e que os constrangimentos já eram percetíveis na Páscoa.

"O que o Sr. [ministro] Wissing fez quando muitos voos foram cancelados na Páscoa porque os passageiros não puderam ser despachados a tempo?", criticou a responsável da CDU, que também insistiu na questão dos requisitos de qualificação, como as verificações de confiabilidade e segurança, que fazem com que o problema não possa ser resolvido a curto prazo. "Nenhuma iniciativa de emprego ajudará" os administradores dos aeroportos, considerou.



