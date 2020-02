No ano de todas as decisões nos Estados Unidos, o pontapé de saída das primárias para eleger o candidato que vai disputar a presidência do país pelos democratas contra Donald Trump foi um fiasco.

Caos na primeira votação das primárias democratas

Bruno Amaral de Carvalho No ano de todas as decisões nos Estados Unidos, o pontapé de saída das primárias para eleger o candidato que vai disputar a presidência do país pelos democratas contra Donald Trump foi um fiasco.

Manda a tradição que o processo de escolha do candidato presidencial do Partido Democrata comece no Iowa. É assim desde 1976 num sistema que se chama caucus e em que dizem as regras que não há boletins. Os eleitores deste pequeno estado agrícola com pouco mais de três milhões de habitantes votam em 1600 assembleias locais de braço no ar depois de um debate sobre os diferentes candidatos. Quem tiver menos de 15% do apoio é excluído e os eleitores que o apoiaram podem apostar noutro dos candidatos que permaneçam na corrida.



Se a dimensão do estado e a metodologia de escolha arcaica parecem desvalorizar a importância do Iowa na eleição global do candidato democrata, o caucus é uma prioridade de todas as campanhas, uma vez que os últimos quatro candidatos presidenciais abriram as primárias a vencer nesta região.

De acordo com uma sondagem divulgada pela CNN, a maioria dos votantes tinha como prioridades questões como o acesso a cuidados de saúde e as alterações climáticas. Estas eram as escolhas de 62% dos inquiridos num estudo que facilitava o caminho a Bernie Sanders e a Elizabeth Warren.

Mas a grande surpresa da noite de segunda-feira não foi a grande vitória de Bernie Sanders e o colapso de Joe Biden, prognosticada por uns, ou a irrupção inesperada de candidatos por quem poucos apostavam. Foi o fracasso do caucus, com problemas técnicos a marcar o novo sistema de recontagem dos votos, tal como “inconsistências” nas informações recebidas, que marcou a primeira noite das primárias democratas. Fontes do partido divulgaram à imprensa que os dados estariam disponíveis ao longo de terça-feira, uma vez que a contagem estava a ser feita à mão.

Os próprios pré-candidatos foram apanhados de surpresa com Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg a serem obrigados a fazer discursos mais apropriados para um comício do que propriamente para uma reação aos resultados que ainda não existiam. De acordo com o El País, Warren e Buttigieg dirigiram-se aos seus apoiantes como vencedores. A senadora de Massachusetts declarou-se "um passo mais perto" da vitória e Buttigieg enfatizou que "uma esperança improvável se tornou uma realidade inegável".

Já a candidatura de Bernie Sanders divulgou uma contagem provisória de 40% dos votos “devido à falha do Partido Democrata do Iowa em divulgar os resultados” em que o mais à esquerda dos concorrentes aparece à frente de Warren com 29,66%. Os apoiantes de Sanders, em grande número no Holiday Inn perto do aeroporto, deixaram o hotel depois da meia-noite com as suas bandeiras e pancartas sem conseguirem celebrar qualquer vitória como diziam as sondagens.

De acordo com o The Guardian, ainda sem resultados, mesmo que vença, isto pode soar a derrota para Bernie Sanders. Nas sondagens, aparece como a maior ameaça a Joe Biden, antigo vice-presidente de Barack Obama, e o pré-candidato esperava que a vitória em Iowa desse um impulso decisivo à sua campanha. Contudo, mesmo que vença terá perdido o seu grande momento mediático abafado pelo caos da contagem. Afirma o The Guardian, aliás, que muitos dos seus apoiantes - que acusaram o Partido Democrata de manipular a corrida contra Hillary Clinton em 2016 - podem ver isto não como um acidente.

Mas o próprio Joe Biden pode sair como um dos derrotados, uma vez que o ex-vice-presidente fez o discurso mais negativo, deixando antever que a sua campanha sabe que teve um desempenho abaixo do esperado em Iowa. Os porta-vozes de Biden manifestaram preocupação pelos “erros consideráveis” e “falhanços agudos” no sistema de comunicação dos resultados numa carta dirigida ao Partido Democrata do Iowa. Quando se dirigiu aos apoiantes, Biden evitou ainda assim fazer projeções. Se as baixas expetativas se confirmarem e se Bernie Sanders vencer com grande avanço em New Hampshire na próxima semana, Biden poderá vir a perder apoiantes e patrocínios antes dos bons resultados que se prognosticam para a Carolina do Sul no último dia do mês.

Se Joe Biden perder força, Pete Buttigieg, autarca de uma pequena cidade no estado vizinho do Indiana, que apostou tudo num bom resultado no Iowa, pode aparecer como um candidato alternativo do establishment democrata contra Bernie Sanders. Já Michael Bloomberg, ex-autarca de Nova Iorque, vai usar precisamente o mesmo argumento quando entrar na corrida na Super Terça-feira, que calha a 3 de março e que é o dia em que mais estados votam e em que há mais delegados em jogo.

Esta falha vem pôr em causa um sistema cada vez mais questionado e que já em 2012 foi objeto de embaraço para o Partido Democrata quando foi anunciado Mitt Romney como vencedor por oito votos duas semanas antes de uma recontagem mostrar que tinha sido Rick Santorum a ganhar o caucus.

A campanha de Donald Trump não deixou passar a oportunidade e acusou os seus rivais políticos: "Os democratas estão a meter-se num caucus desastroso por sua conta" com o "sistema de contagem mais batoteiro da história", ridicularizou Brad Pascale, chefe da campanha republicana, num comunicado. Foi “o acidente de comboio mais desastrado da história”, acrescentou. No meio do caos, Trump saiu vencedor nas primárias dos republicanos, uma vez que houve dois candidatos a desafiar o atual presidente e que tiveram um resultado irrisório no Iowa. Tanto Joe Walsh, locutor de rádio, e William Weld, ex-governador libertário de Massachusetts, viram o inquilino da Casa Branca partir à frente numa corrida que não deve ser mais do que um passeio.

Bernie Sanders, a solução para derrotar Trump

Uma sondagem da SurveyUSA, publicada pela Newsweek, mostrou que o pré-candidato e atual senador Bernie Sanders é o melhor colocado para os norte-americanos para derrotar Donald Trump nas presidenciais. De acordo com os cerca de 4 mil eleitores, 52% escolheria Sanders e 43% Trump. A mesma sondagem indica que Joe Biden alcançaria os 50% contra Trump. Michael Bloomberg ficaria com 49% contra 42% do atual presidente e a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, com 48% contra 45%. Também Pete Buttigieg, ex-autarca de South Bend, Indiana, está à frente do Trump por três pontos, com 47%.

