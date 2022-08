Um canguru foi avistado e filmado a passear na floresta de Prüm, em Winterspelt, região alemã próxima do Grão-Ducado.

Insólito

Canguru à solta na Alemanha pode ter fugido do Luxemburgo

Uma residente de Winterspelt, na Renânia-Palatinado, nem queria acreditar, quando foi passear os seus cães à floresta e viu um canguru a mirá-la ao longe. No dia seguinte voltou ao local, na floresta de Prüm, para filmar o animal. Lá estava ele, e Nadine filmou-o com o seu telemóvel.

"Lá estava de repente na minha frente. Achei que era uma miragem”, declarou Nadine Jänen ao SWR. Há dois anos o zoológico de Eiffel comunicou o desaparecimento de um canguru. Poderá ser esse? Ou então poderá ter fugido de uma propriedade privada não só na Alemanha, ou países vizinhos de onde tenha migrado.

O bicho selvagem pode ter atravessado fronteiras, pertencendo a algum proprietário particular desconhecido na Bélgica ou Luxemburgo, avança a administração veterinária de Winterspelt ao SWR.



Os especialistas não ficaram muito surpreendidos com a notícia de um canguru à solta na floresta alemã, longe do habitat natural de calor da Austrália. "Os cangurus são animais resistentes. E encontram sempre alguma coisa para se alimentar", nas florestas, explica o diretor do Zoológico de Eiffel, Markus Wallpott. São animais herbívoros pelo que há sempre alimentos à sua disposição nas florestas.



Além do "encontro" com Nadine Jänen, na floresta de Prüm, um destes mamíferos foi também avistado recentemente em Schneifel e, ainda em Bleialf, em maio, contou Christian Frank, responsável pela administração florestal de Winterspelt.



E quem se cruzar com este mamífero não deve tentar captá-lo. O canguru é inofensivo. "Eles fogem quando vêm alguém", diz este responsável salientando que o animal que anda a passear livremente por esta região alemã é de uma espécie de menor dimensão, um canguru de Bennett.



Se por estes dias for passear pela floresta de Prum quem sabe não tem a sorte de de se "cruzar" com este animal. Tal como Nadine poderá fotografá-lo ou filmar o encontro.

