Foi uma terça-feira negra para o atual presidente e candidato conservador.

Candidato Trump, campanha de elefante em loja de porcelana

Bruno Amaral de Carvalho Foi uma terça-feira negra para o atual presidente e candidato conservador. Entre outros episódios, viu uma declaração fiscal sua na China ter sido divulgada pelo New York Times, que prova que tem negócios naquele país.

Enquanto as sondagens dão um prognóstico nada favorável a Donald Trump, o New York Times teve acesso às declarações fiscais do atual Presidente norte-americano e divulgou na terça-feira que o candidato republicano tem conta bancária na China e tentou investir naquele país durante uma década através de um escritório.

O facto é que Donald Trump tentou várias vezes insinuar que o candidato democrata era fraco com a China, uma vez que o filho tem negócios com o gigante asiático. Agora, sabe-se que o inquilino da Casa Branca tem uma conta chinesa controlada pela Trump International Hotels Management L.L.C. e as declarações fiscais mostram que pagou 188.561 dólares em impostos na China para tentar assegurar acordos de licenciamento.

É mais um revés na campanha eleitoral republicana que se manifestou através de Donald Trump numa entrevista à Fox News na terça-feira contra os organizadores do derradeiro debate televisivo por quererem silenciar os microfones de quem não tem a palavra. Para evitar a repetição do caos do primeiro debate entre os dois candidatos, os responsáveis pelo debate que se realiza na quinta-feira decidiram evitar interrupções e comentários indevidos.

Na entrevista com a Fox, o Presidente norte-americano questionou as novas regras e denunciou a parcialidade do Comité de Debates Presidenciais, afirmando que "não são boas pessoas" e que "não há nada de justo" sobre a nova forma de debate acordada. "É uma loucura", concluiu.



Também na terça-feira, Donald Trump parou abruptamente uma entrevista ao célebre programa 60 Minutes da CBS. Visivelmente zangado com as perguntas da jornalista Lesley Stahl, Trump começou a sentir-se desconfortável e irritado com o tipo de perguntas feitas.

Depois de 40 minutos de conversa, o candidato conservador decidiu não continuar e, após um pequeno intervalo de descanso, afirmou que já tinha passado demasiado tempo. Uma fonte citada pelo El País refere as questões da veterana jornalista como sendo "muito hostis".

Logo de seguida, Donald Trump usou o Twitter para acusar Lesley Stahl de não usar máscara durante a entrevista, embora outras fontes indiquem que só a tirou no fim da conversa. A entrevista que será transmitida no próximo domingo não corresponderá ao que aconteceu durante a gravação, alega o atual Presidente.

