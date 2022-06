O antigo primeiro-ministro Manuel Valls, candidato às eleições legislativas no mesmo círculo pelo partido do Presidente Emmanuel Macron (República em Marcha), ficou em terceiro lugar, com 4.024 votos, 16,1 por cento.

Candidato de Mélenchon vence no círculo eleitoral que inclui Portugal

Renaud Le Berre, candidato da coligação pré-eleitoral liderada pela França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, foi o mais votado na primeira volta das eleições legislativas francesas no círculo eleitoral que abrange Portugal, segundo dados oficiais.

O candidato que integra a Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES), coligação liderada pelo partido de esquerda radical França Insubmissa, de Mélenchon, obteve 6.942 votos, 27,8 por cento, nesta primeira volta do escrutínio, segundo dados da votação de domingo confirmados hoje pela Comissão de Recenseamento Eleitoral.

O antigo primeiro-ministro Manuel Valls, candidato às eleições legislativas no mesmo círculo pelo partido do Presidente Emmanuel Macron (República em Marcha), ficou em terceiro lugar, com 4.024 votos, 16,1 por cento.

Valls, que já tinha reconhecido a derrota, ficou bem atrás de Stéphane Vojetta, dissidente do partido de Macron, que conseguiu 6.123 votos, 24,6 por cento, e o segundo lugar no 5.º círculo, que diz respeito as comunidades de emigrantes franceses em Espanha, Portugal, Andorra e Mónaco, de acordo com os resultados finais divulgados hoje Comissão de Recenseamento Eleitoral.

Laurent Goater, que ha um ano venceu a eleição consular francesa em Portugal, foi o mais votado pelos franceses em Portugal, seguido de Valls, Le Berre e Vojetta.

Em Portugal, a votação na primeira volta das eleições legislativas francesas teve, nos 16.292 eleitores registados, uma taxa de participação de cerca de 32,4 por cento, com 27,7 por cento a votarem pela internet.

Portugal, em conjunto com Espanha, Andorra e Mónaco, está integrado no 5.º círculo eleitoral para franceses no estrangeiro, num total de 11 círculos, que elegem outros tantos deputados, ou seja 11.

A segunda volta em Portugal decorre a 19 de junho, no mesmo dia que em França, onde a primeira volta das legislativas acontece no próximo domingo, 12 de junho.

O calendário eleitoral em França faz com que no espaço de dois meses os gauleses escolham o Presidente e os 577 deputados que constituem a Assembleia Nacional, sendo que em França o Presidente é o líder do Governo.

De forma a vencer na primeira volta, um candidato tem que reunir 50% dos votos que representem pelo menos 25% dos eleitores inscritos. Quando isto não acontece, passam à segunda volta, que se realiza no dia 19 de junho, todos os candidatos que tenham obtido votos equivalentes a mais de 12,5% dos inscritos ou dois candidatos mais votados.

