Candidata presidencial da direita francesa quer “limpar os bairros” da criminalidade

Presidenciais francesas Expetativas apontam para grande afluência às urnas

As mesas de voto abriram às 08h e encerram às 20h em Paris e nas grandes cidades, fechando uma hora mais cedo nas outras localidades. As eleições decorrem sob fortes medidas de segurança, tendo as autoridades mobilizado mais de 50 mil agentes para proteger os locais de voto.