Canal do Suez. Navio porta-contentores Ever Given praticamente desencalhado

As manobras para tentar desencalhar o navio porta-contentores Ever Given, que bloqueia o Canal do Suez desde terça-feira, foram bem sucedidas esta manhã. Osama Rabie, a máxima autoridade egípcia daquela via de passagem, no comando da operação, afirmou que o navio começou a flutuar "satisfatoriamente" e que a sua posição pôde ser modificada em 80%, de acordo com uma declaração do seu porta-voz, George Safwat. Segundo o El País, Rabie acrescentou que, graças às manobras de tensão e reboque, a popa do navio foi deslocada para 102 metros da costa, em vez dos quatro metros anteriores, uma alteração que também pode ser observada através dos mapas dos seguidores de tráfego marítimo.



O fornecedor de serviços de transporte marítimo Inchcape Shipping e Leth Agencies também confirmou o sucesso da operação. As manobras estão agora programadas para serem retomadas quando a maré no canal atingir a sua altura máxima, por volta das 11h30 (hora local), a fim de alterar completamente o curso da embarcação para a posição correta. Ainda não é claro quando poderá ser retomada a navegação, mas Rabie já ordenou que se proceda às revisões técnicas de alguns dos navios em fila - 367, segundo as Agências de Leth - na possibilidade de a circulação poder ser retomada em breve, de acordo com a declaração.

Este anúncio chega depois do "progresso significativo" quando pela primeira vez, na sexta-feira, os trabalhos na zona da popa do navio permitiram a sua libertação do banco de areia, incluindo o leme, de acordo com uma declaração do porta-voz da empresa Bernhard Schulte Shipmanagement, que é responsável pelas questões técnicas do navio.

Desde então, as dragas tinham-se concentrado na remoção de areia e lama do lado de bombordo da proa do navio, e esperava-se que uma maré favorável e uma lua cheia acabassem por criar as condições ideais para a deslocação do navio. Rabie tinha explicado durante uma conferência de imprensa no sábado que, para além do leme, tinham também conseguido pôr a hélice a funcionar, o que, juntamente com a chegada de novos rebocadores, deveria ajudar a flutuar de novo o navio. "O cenário que implementámos [na sexta-feira] foi bastante bem sucedido", observou, de acordo com o El País. Até domingo à noite, mais de 20 mil toneladas de areia e lama tinham sido removidas à volta do navio, de acordo com uma declaração da Evergreen, a empresa que opera o Ever Given.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

O bloqueio do Canal do Suez representou uma grande ameaça para as cadeias de abastecimento do comércio mundial. A via navegável de 190 quilómetros, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, transporta pouco mais de 10% do comércio mundial, segundo estimativas da Autoridade do Canal do Suez, e é uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de gás, petróleo e mercadorias em contentores. O tráfego marítimo diário através do Canal do Suez vale cerca de 9,6 mil milhões de dólares (8,15 mil milhões de euros), de acordo com uma estimativa da Lloyd's List, uma empresa especializada em informação sobre o comércio marítimo.

