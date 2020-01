O Irão abateu, a 08 de janeiro, um Boeing 737 da companhia aérea Ukraine International Airlines, matando os 167 passageiros e nove tripulantes de várias nacionalidades, a maioria iranianos e canadianos

Canadá pede ao Irão que envie para França caixas negras do avião civil abatido

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pediu hoje a Teerão que envie para um laboratório em França as caixas negras do avião de passageiros ucraniano que o Irão admitiu ter abatido acidentalmente em 08 de janeiro.

“Apenas alguns países, como [é o caso de] França, têm os laboratórios capazes de fazê-lo [analisar o conteúdo das caixas negras]”, afirmou o chefe do Governo canadiano, citado pela agência France-Presse, adiantando que Paris já se oferecer para ajudar.

O Irão abateu, a 08 de janeiro, um Boeing 737 da companhia aérea Ukraine International Airlines (UIA), matando os 167 passageiros e nove tripulantes de várias nacionalidades, a maioria iranianos e canadianos (57), mas também ucranianos, suecos, afegãos, alemães e britânicos.

Apesar de recusar inicialmente o derrube do aparelho, Teerão reconheceu três dias depois que tinha provocado inadvertidamente, devido à situação de alerta no país na sequência da escalada de tensão com os Estados Unidos, a queda do avião, que tinha partido da capital iraniana com destino a Kiev, capital da Ucrânia.

O laboratório francês “seria o lugar certo para enviar essas caixas e obter as informações corretas rapidamente”, prosseguiu Trudeau.

O primeiro-ministro do Canadá referiu também que as caixas negras “foram severamente danificadas”, sendo por isso “extremamente importante” que sejam examinadas com a maior brevidade possível.

“Os franceses já se ofereceram para fazer essa perícia. [Se o Irão concordar em enviar as caixas negras] a comunidade internacional pode estar presente durante o processo, incluindo especialistas canadianos”, vincou.

O pedido de Justin Trudeau às autoridades iranianas foi feito em simultâneo com o anúncio da assistência financeira de emergência, no valor de 25.000 dólares (cerca de 22.500 euros), para os canadianos que perderam familiares no desastre aéreo.

Durante este anúncio, Trudeau reiterou que o Governo iraniano também deveria compensar financeiramente as pessoas afetadas pela queda do aparelho.

O acidente com o avião ucraniano ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte, num ataque ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do general iraniano Qassem Soleimani.