Sujeito na casa dos 20 anos atacou várias pessoas na parte da antiga Québec, a mais movimentada da cidade, na noite de sábado, antes de ser detido.

Canadá. Homem mascarado mata duas pessoas e fere cinco com uma espada

AFP Sujeito na casa dos 20 anos atacou várias pessoas na parte da antiga Québec, a mais movimentada da cidade, na noite de sábado, antes de ser detido.

Um jovem mascarado com um fato medieval e armado com uma espada matou duas pessoas e feriu outras cinco em vários pontos do centro histórico da cidade do Québec, no Canadá, na noite de sábado, antes de ser detido. Os ataques ocorreram na área do famoso Chateau Frontenac, uma grande atração turística na capital da província francófona do Canadá.

O suspeito, "um homem jovem, na casa dos vinte e poucos anos" agrediu várias pessoas, em vários locais por uma razão ainda não determinada. Na sequência de uma caça ao homem nas ruas da Cidade Velha, o homem foi preso no domingo pouco antes da uma da manhã (06H00 GMT), disse Etienne Doyon, porta-voz do Service de Police de la Ville de Québec (SPVQ), numa conferência de imprensa.

AFP

"Segundo as nossas informações iniciais, não há nada que indique que o suspeito tenha agido por outras razões que não as pessoais", disse a polícia num tweet transmitido durante a noite.

De acordo com três testemunhas citadas pelo jornal Quebec Le Soleil, o agressor "cortou" a garganta da sua primeira vítima perto do Château Frontenac e havia "muito sangue". O homem continuou então alegadamente na Rue des Remparts, onde a segunda pessoa foi morta, antes de se dirigir para o porto da cidade, causando outros ferimentos, de acordo com o jornal.

Karin Lacoste, residente do Québec, deslocava-se a uma mercearia para fazer algumas compras por volta das 23 horas quando viu vários polícias armados a usar coletes à prova de bala. "Há uma pessoa que me diz para eu correr para casa porque há alguém a andar por aí, ele é um assassino e já matou pessoas", testemunhou na LCN. "Eu estava realmente assustado.

AFP

A polícia tinha recebido uma chamada no sábado por volta das 22h30 relatando "múltiplos ataques armados" ocorridos "na área de Old Québec", declarou o responsável policial Doyon. O SVPQ "colocou então vários agentes da polícia no terreno", incluindo agentes policiais e tratadores de cães em busca do agressor. O suspeito foi finalmente "preso pouco antes da uma da manhã de hoje" perto do Espace 400e, no antigo porto da cidade, disse.

O homem foi "revistado" e "transportado para um hospital para avaliação", acrescentou. O indivíduo foi formalmente identificado, mas a polícia não divulgou a sua identidade. "O atacantes estava vestido com roupas medievais e tinha uma espada com ele. As feridas nas pessoas foram feitas com uma faca. É tudo o que podemos dizer por agora", explicou Doyon.

AFP

Na altura da sua prisão, o homem, nascido em 1996 segundo o jornal Sol, estava deitado no chão, descalço e hipotérmico. Usava uma máscara preta e rendeu-se à polícia sem oferecer qualquer resistência, segundo o mesmo jornal, que afirma que o suspeito tinha planeado a sua ação durante um ano e meio.

A polícia não deu quaisquer detalhes sobre as vítimas, declarando apenas que a natureza dos ferimentos era "variável". A polícia abriu uma investigação e pediu aos residentes para "passarem a noite dentro de casa", enquanto vários bairros foram isolados por uma força policial imponente, incluindo o parlamento do Québec. Devido às restrições ligadas à pandemia do coronavírus, as ruas de Old Québec eram muito pouco frequentadas na altura da tragédia, testemunhou a AFP.

