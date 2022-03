O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou novas sanções contra "10 cúmplices na invasão russa da Ucrânia, entre responsáveis do Governo e oligarcas.

Guerra na Ucrânia

Canadá anuncia sanções a "10 cúmplices" da invasão russa

Lusa O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou novas sanções contra "10 cúmplices na invasão russa da Ucrânia, entre responsáveis do Governo e oligarcas.

"O Canadá anuncia novas sanções contra 10 indivíduos cúmplices desta invasão injustificada", disse Justin Trudeau numa conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, 7, em Londres, em conjunto com os seus homólogos britânico, Boris Johnson, e holandês, Mark Rutte.

Os nomes das pessoas que serão sujeitas a novas sanções provêm de uma lista compilada pelo opositor do regime russo Alexei Navalny, que está preso na Rússia, e inclui "antigos e atuais responsáveis do Governo, oligarcas e apoiantes" do poder russo, referiu Trudeau.

"As sanções vão aumentar a pressão" sobre Moscovo, "em particular entre os mais próximos" do Presidente russo, Vladimir Putin, assegurou o primeiro-ministro canadiano.

"III Guerra Mundial? Já entrámos nela há algum tempo", diz biógrafa de Putin "Putin está a agir de forma cada vez mais emocional e poderá usar todas as armas ao seu dispor. Incluindo as nucleares. É importante não ter nenhumas ilusões, mas também não perder a esperança", diz a ex-conselheira nacional de defesa norte-americana, Fiona Hill.

Otava já tinha anunciado recentemente a proibição de todas as importações de petróleo bruto russo e sanções contra 10 líderes de duas grandes empresas de energia russas: a Rosneft e a Gazprom.

O Canadá também revogou o estatuto comercial especial que tinham a Rússia e a Bielorrússia, impondo taxas de importação de 35% sobre os produtos dos dois países.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.