"Campo de concentração" no Pará é "disciplina imprescindível" para Moro

Teresa CAMARAO O Ministério Público brasileiro denuncia tortura "em escala industrial" nas prisões do Pará. O coordenador da missão enviada por Sérgio Moro para pacificar as cadeias já foi afastado por ordem do tribunal.

"Gente, lá dentro ninguém tá comendo nada, não tão bebendo água, todo o mundo de cueca, sentado em fezes, mijo e catarro, entendeu? Pegando porrada, com spray pimenta na cara toda, entendeu? A gente tá sendo torturado. Tem muito negros feridos lá dentro, negros desmaiando. Eles dizem que não são médicos, não querem saber de nada. Acordam o cara ao pontapé, à paulada. Entendeu?".

O relato é de um dos detidos numa das 13 prisões do Pará. Consta da denúncia do Ministério Público Federal, assinada por 17 dos 28 procuradores do estado, que acusa os agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) de impor um regime de tortura "à escala industrial" nos estabelecimentos prisionais onde atuam a mando do ministro da justiça Sérgio Moro.

Formada por agentes federais de execução penal e guardas prisionais federais, a FPIP entrou em ação no fim de julho, a pedido do governador Helder Baralho, na sequência do conflito entre facções que resultou no massacre de 62 pessoas na cadeia de Altamira.

"Parece que fizeram uma seleção de psicopatas, e deram o direito de se regozijarem nos presos. O que a gente vê é a banalização do mal", contou um dos guardas prisionais comuns, ouvido em anonimato pelos procuradores.

"Fomos apresentados ao William, chamado de 001, e ao Luciano, chamado de 002; eles disseram que estávamos de férias por 30 dias; começamos a escutar urros, gritos, foi um horror; momentos de terror; nunca tínhamos pensado em presenciar aquilo, foi horrível, eram gritos; é um campo de concentração; era spray de pimenta uns 2, 3 dias; os agentes federais disseram que tinham autorização para ‘invadir’ qualquer casa penal e ‘fazer qualquer coisa'", relatou outro carcereiro.

Não foram os primeiros testemunhos, mas segundo os procuradores "inauguraram uma nova fase" nas investigações uma vez que, escrevem, "antes, poderia haver discurso de que as narrativas de presos e familiares seriam fantasiosas, tendenciosas ou exageradas".

Além da violência física, os guardas prisionais descrevem tortura psicológica. "Dizem que nós não podemos chamar os presos de senhor, mas de vagabundo. Há idosos de 60 a 80 anos, há idosos sequelados de AVC. Somos orientados a falar que todas as necessidades médicas estão sendo atendidas, mas desconhecemos isso".

"Campo de concentração"



Além dos trabalhadores das cadeias, o Ministério Público ouviu pessoas já libertadas e familiares de detidos. Os testemunhos incluem fotografias e vídeos captados pelos elementos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sociedade Paranaense de Defesa dos Direitos Humanos e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura que visitaram as prisões.

Os relatos confundem-se com os testemunhos das vítimas das ditadura militar que vigorou no Brasil entre 1964 e a constituição de 1988. Pauladas com vassouras, ataques diários com balas de borracha e gás pimenta, empalamento pelo ânus e perfuração dos pés com pregos fazem parte do dia-a-dia de milhares de pessoas encarceradas, algumas por delitos menores.

"Eu vi eles pegando o cabo de uma doze e introduzindo na bunda de um rapaz. Tentaram primeiro introduzir no ânus dele um cabo de enxada, mas não conseguiram, aí conseguiram com o cabo da doze; inclusive, eu vi esse rapaz saindo de ambulância e os médicos atendendo ele", contou já em liberdade um dos detidos que, como todos os outros, terá sido obrigado a ficar nus e sentados no campo de futebol da cadeia entre as 7h30 da manhã e as 16h45 da tarde.

"Ouvi de outros presos que os federais acariciavam as partes íntimas, chegando até a meter o dedo no ânus deles. Isso nunca aconteceu antes. Mandam a gente esfolar o pénis, ou seja, tirar a pele da cabeça do pénis, virar de costa e abrir as bochechas da bunda, para ver nossos ânus", relatou o rapaz. "Somos ameaçados toda hora, com spray de pimenta. Estavam fazendo a gente se beijar, homens com homens. Isso aconteceu com seis presos", acrescentou.

Uma das advogadas da Ordem dos Advogados brasileiros comparou o caso a um "campo de concentração nazi". Esta e outros representantes da Defesa dos Direitos Humanos estiveram mais do que uma vez numa cadeia feminina.

O EL País Brasil conta que terão sido confrontados com os relatos do dia em que os agentes enviados por Sérgio Moro entraram pela celas às 4 horas da manhã "soltando bombas, espirrando gás pimenta e colocando as presas para fora das celas apenas com roupa íntima".

Num vídeo captado dentro da mesma cadeia, pelo The Intercept Brasil uma das reclusas cospe sangue, enquanto outras exibem as marcas das agressões. "A gente precisa de um socorro. A gente não aguenta mais tanta humilhação. Estamos pagando pelo nosso crime, mas o que a gente passa aqui não é fácil. Às vezes a gente pede a Deus pra Ele matar a gente porque não é fácil. Eu tou sofrendo", conta outra, atrás das grades, num choro convulsivo.

"Disciplina imprescindível e inegociável"

A crise do sistema penitenciário brasileiro não é novidade. Basta recuar a outubro 1992, o ano do massacre do Carandiru, onde 111 prisioneiros foram chacinados numa intervenção da Polícia Militar motivada por uma rebelião entre os presos, para encontrar a ferida aberta.

Agora, às celas sobrelotadas e às desavenças mortíforas entre as facções criminosas junta-se o terror promovido pelo Estado. Confrontado com a denúncia do Ministério Público, o juiz federal Jorge Ferraz de Oliveira Junior não hesitou em afastar cautelarmente Maycon Cesar Rottava, o coordenador da força especial enviado ao Pará para "pacificar" as cadeias.

"Embora não conste dos autos elemento que indique que o requerido tenha executado diretamente os supostos atos de abuso de autoridade, tortura e maus tratos, há indícios de que, por sua postura omissiva, tenha concorrido para sua prática", escreveu na decisão liminar, assinada na sexta-feira, 4 de outubro.

Mesmo afastado, o agente federal acompanhou a visita do ministro da Justiça ao Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel. Sérgio Moro fez questão de visitar pessoalmente o estado esta segunda-feira, 8 de outubro, para averiguar com os próprios olhos o caos denunciado pelos magistrados do Ministério Público.

Além de pôr em causa a veracidade das centenas de depoimentos que deram origem ao processo, disse que ficou provado que o caso não passa de um "mal-entendido". Para o ministro, "a disciplina em presídios é imprescindível e inegociável".

Questionado sobre o tema, o Presidente Jair Bolsonaro abandonou a conferência de imprensa. "Só perguntam besteira, só besteira o tempo todo", lamentou o chefe de estado que "orou pela imprensa" e que se elegeu com a promessa de "tratar bandido como bandido".