Campanha eleitoral

Foto de Merkel com papagaios torna-se viral

Redação Um grupo de papagaios lorikeet australianos proporcionou a oportunidade perfeita de fotografia no último dia da campanha.

A fotografia da chanceler alemã cessante Angela Merkel rodeada de papagaios está a correr mundo na véspera das eleições alemãs.

Um grupo de papagaios lorikeet australianos proporcionou a oportunidade perfeita de fotografia no último dia da campanha. A chanceler alemã conheceu alguns eleitores coloridos antes das eleições gerais alemãs de domingo - embora se possa confirmar que não irão votar no seu partido.

Um bando de lorikeets arco-íris australianos estava à disposição - literalmente - quando Angela Merkel fez uma viagem ao Vogelpark Marlow bird park, perto de Rostock, no nordeste da Alemanha.

Os pássaros agitavam-se à volta do líder alemão e comiam a partir de um pequeno copo de papel cheio de "néctar lori", feito de pólen de flores secas, açúcar de fruta, cereais e água.

Merkel - chanceler durante quase 16 anos - estava numa visita de despedida ao seu círculo eleitoral no estado de Mecklenburg-Vorpommern, no norte do estado de Mecklenburg-Vorpommern.

Em vez disso, Merkel deixou a oportunidade de fotografia a Georg Günther, 33 anos de idade, seu sucessor como candidato democrata-cristão (CDU) no círculo eleitoral de Vorpommern-Rügen - Vorpommern Greifswald I. Merkel vai renunciar na sequência da eleição de domingo, assim que for escolhido um novo chanceler. Entre os que estão dispostos a assumir o cargo estão o social-democrata Olaf Scholz, Annalena Baerbock dos Verdes e Armin Laschet dos democratas-cristãos.

