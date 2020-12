Milhares de camiões retidos no Reino Unido passaram já o Canal da Mancha depois dos motoristas terem realizado testes rápidos à covid. Mas há outros tantos milhares ainda à espera.

Camionistas retidos. Portugueses estão já a chegar a França depois de testados

Lusa Milhares de camiões retidos no Reino Unido passaram já o Canal da Mancha depois dos motoristas terem realizado testes rápidos à covid. Mas há outros tantos milhares ainda à espera.

Se tudo correr como previsto os cerca de 300 motoristas de camião portugueses que se encontram entre os milhares retidos nas longas filas no Reino Unido junto à fronteira deverão até ao final do dia de hoje cruzar o Canal da Mancha e chegar finalmente a França.

Milhares de camiões conseguiram entrar no continente europeu desde a Grã-Bretanha, depois de os motoristas terem sido submetidos a testes rápidos para detetar o novo coronavírus, embora ainda estejam outros milhares em fila à espera, anunciou o Governo britânico.



“Nós acreditamos que de manhã, às primeiras horas da manhã, ainda mais de 100 motoristas não tinham passado a fronteira. Neste momento acreditamos que até ao final do dia todos os motoristas terão passado a fronteira e estarão em trânsito para as suas localidades”, disse à Lusa o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida.

Exército britânico ajuda a testar camionistas parados em Dover O encerramento da fronteira ordenado pela França na noite de domingo, em resposta à descoberta de uma nova estirpe do coronavírus em Inglaterra, causou o caos nas áreas próximas dos pontos de travessia do Canal da Mancha, com cerca de 4.000 camionistas forçados a passar duas noites no interior dos veículos.

Na opinião do também advogado, “terão de ser assumidas as responsabilidades políticas” pela situação vivida pelos motoristas nos últimos dias e, também, pelas consequências sofridas pelas empresas.



“Sucederam-se convívios entre motoristas, como é normal, depois de estarem ali retidos e, portanto, cumpre perguntar se esses motoristas entretanto se infetaram todos uns aos outros - perante estes testes negativos que, como sabemos, não correspondem ao período de incubação - quem é que vai assumir a responsabilidade política, se houver muito mais motoristas infetados a trazer essa nova estirpe para a Europa continental, coisa que não aconteceria se estes motoristas estivessem em trânsito dentro dos seus próprios camiões”, questionou Matias de Almeida.



4.500 já atravessaram o Canal

Na noite de sexta-feira, dia de Natal, o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, destacou na rede social ‘Twitter’ que 4.500 camiões já tinham cruzado o Canal da Mancha desde quarta-feira, após terem sido realizados cerca de 10 mil testes, dos quais apenas 24 tiveram resultados positivos (0,24%).

No entanto, de acordo com fontes do Ministério da Defesa citadas pelo jornal "The Sun", cerca de três mil veículos ainda estão retidos à espera de atravessar o canal e seu número aumenta “a cada hora" com novos camiões a chegarem ao condado de Kent, onde fica localizado o porto de Dover, onde estavam também retidos camionistas portugueses.

Cerca de 1.100 militares foram destacados para a zona para realizar os testes de despiste do novo coronavírus, sem os quais os motoristas não têm permissão para cruzar o canal e entrar em território francês.

Nova variante inglesa causou situação

O tráfego de camiões entre o Reino Unido e a França foi suspenso durante 48 horas na sequência da deteção em território britânico de uma variante do SARS-CoV-2 que pode ser até 70% mais contagiosa.

Na quarta-feira, a França abriu a fronteira, mas exige que os motoristas tenham um teste covid-19 negativo para entrar no seu território.

O Governo britânico prometeu que os ‘ferries’ que cruzam o Canal da Mancha iriam funcionar no dia de Natal e hoje, para aliviar o caos no porto de Dover.

