'Câmaras de bocejo' e outros factos sobre a maior ponte do mundo

Catarina Osório A maior ponte marítima do mundo em extensão foi inaugurada oficialmente hoje na China. A infraestrutura de 55 quilómetros liga o território chinês às regiões autónomas de Hong Kong e Macau. Mas há outras características que a tornam inédita.

A maior ponte marítima do mundo, em extensão, foi oficialmente inaugurada esta terça-feira na China pelo presidente chinês Xi Jinping. O projeto de 20 mil milhões de dólares liga a cidade de Zuhai (na província chinesa de Guandong) aos territórios semi-autónomos de Hong Kong (pela ilha de Lantau) e Macau. No total, são 55 quilómetros de estrada em ponte que passa por 11 cidades chinesas. O projeto é considerado uma das últimas obras-primas de engenharia. Na sua construção foram utilizadas 400 mil toneladas de aço, quatro vezes mais do que a Golden Gate Bridge, em São Francisco, nos EUA.



Inclui um túnel submerso de 6,7 quilómetros entre duas ilhas artificiais, de forma a aliviar o tráfego marítimo no delta do rio Pearl. Para além do mais consegue suportar tremores de terra de intensidade 8 na escala de Richter e ventos de até 340 km/hora. No entanto, o projeto não passou impune a críticas, nomeadamente em relação à população de golfinhos brancos, que habita as águas da região, e aos inúmeros problemas durante a construção. Os especialistas consultados pela cadeia de televisão CNN alertaram que a ponte e a expansão do aeroporto de Hong Kong poderá por mesmo fim a esta espécie em vias de extinção. A par com os atrasos e derrapagens orçamentais, as questões de segurança comprometeram também a credibilidade da obra. Nove trabalhadores morreram e mais de 200 ficaram feridos.



Apesar de o projeto melhorar a mobilidade de trabalhadores e turistas da região, alguns analistas defendem que esta é só mais uma forma de o executivo chinês exercer maior controlo sobre Hong Kong. Tanto Macau como Hong Kong são considerados territórios chineses mas têm um estatuto de Região Administrativa Especial, com um governo autónomo e leis próprias. Desta forma, a nova ponte é vista por alguns como uma tentativa de "intromissão" de Beijing nestes territórios. Para além das questões políticas, outros factos relativos ao projeto são de salientar:



Veículos privados precisam de autorização especial: A circulação na ponte está vedada aos veículos que tenham um visto especial de circulação, em particular os cidadãos de Hong Kong. Segundo o jornal inglês The Guardian os critérios para autorizações a longo prazo incluem os cidadãos que paguem uma grande quantia de impostos no território continental ou doem dinheiro para associações de caridade chinesas. Ser membro de uma organização política chinesa também pode dar direito a este visto de circulação. Ainda mais insólito é o facto de a ponte não ser servida pela rede de transportes públicos, pelo que a circulação de pessoas será maioritariamente feita por autocarros shuttles de empresas privadas. Os veículos de transporte de bens e mercadorias estão autorizados a circular livremente na infraestrutura.



Câmaras de bocejo e testes de pressão arterial: Outro facto insólito é a instalação de câmaras de bocejo para monitorizar os condutores. De acordo com a imprensa de Hong Kong, se um condutor bocejar mais de três vezes em 20 segundos as câmaras emitirão um alerta para o sistema de monitorização central da ponte. Ao mesmo tempo, o batimento cardíaco e a pressão arterial dos condutores serão também monitorizados.



Faixa da esquerda ou da direita? Tal como no Reino Unido, em Macau e e Hong Kong os veículos deslocam-se habitualmente pela esquerda, enquanto que na China acontece pela direita. Visto que a ponte é reconhecida oficialmente como território chinês, os condutores de Hong Kong terão de obedecer às leis e regras de condução de Beijing. Mas as dúvidas sobre como proceder constituíram um problema ainda durante os trabalhos de construção. A solução encontrada passa por simplesmente trocar de faixa numa zona criada para o efeito, à entrada em Hong Kong.

