Câmara dos Representantes dos EUA investiga se a doença de Lyme terá sido criação dos militares

Bruno Amaral DE CARVALHO Câmara dos Representantes aprovou investigação quando há forte suspeitas de que a doença de Lyme terá sido fabricada num laboratório militar nos Estados Unidos nos anos 60.

Em 2015, a cantora canadiana Avril Lavigne emocionou-se num programa televisivo da cadeia norte-americana ABC quando descreveu a batalha que travava contra a doença de Lyme. É transmitido pela carraça e os sintomas podem durar meses e dão febre, dores de cabeça, manchas no corpo, dores nos músculos e nas articulações e mal-estar geral. Se não for tratada, a doença de Lyme pode comprometer o sistema nervoso e levar a meningite, encefalite, lesões no nervo ótico e problemas de equilíbrio. Também podem ocorrer problemas cardíacos.

Quatro anos depois, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitou uma investigação para averiguar se a disseminação da doença de Lyme se deveu a uma experiência do Pentágono com armas biológicas através do recurso a insetos como a carraça. O órgão aprovou uma emenda proposta pelo congressista republicano de Nova Jersey, Chris Smith, que instrui o procurador-geral a fazer um estudo sobre se os EUA “fizeram experiências carraças e outros insetos como arma biológica entre os anos de 1950 e 1975 ”.

A investigação tem o objetivo de descobrir se durante a experiência “ carraças ou insetos utilizados foram libertados para o exterior de algum laboratório por acidente ou como parte do projeto experimental”.

A proposta foi aprovada na Câmara e integrada no orçamento da defesa mas o projeto ainda vai passar pelo Senado. Chris Smith afirmou que a emenda foi inspirada num “conjunto de livros e artigos que sugerem que importantes investigações foram realizadas em instalações governamentais, incluindo Fort Detrick, Maryland e Plum Island, em Nova Iorque, para transformar carraças e outros insetos em armas biológicas".

Um livro lançado em maio pelo escritor especialista em ciência da Universidade de Stanford e que foi vítima de Lyme, Kris Newby, levanta questões sobre as origens da doença, que afeta 400 mil americanos a cada ano. ‘Mordido: A história secreta da doença de Lyme e de armas biológicas’ cita o cientista suíço que descobriu o agente patogénico de Lyme, Willy Burgdorfer, que denunciou que a epidemia de Lyme foi uma experiência militar que falhou.

Burgdorfer, que morreu em 2014, trabalhou no campo da investigação de armas biológicas para as forças armadas dos EUA e afirmou que foi encarregado de criar pulgas, carraças, melgas e outros insetos sugadores de sangue e infectá-los com patógenos que provocam doenças humanas.

De acordo com o livro, havia programas para libertar carraças e outros insetos do ar e os que estavam infetados eram libertados em áreas residenciais daquele país para monitorizar como se espalhavam. A publicação sugere ainda que tal sistema poderia ter falhado e levado à erupção da doença de Lyme nos EUA nos anos 60.

