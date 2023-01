A reversão dos danos na camada protetora da Terra está a progredir bem, segundo a ONU.

Camada de ozono está no bom caminho para a recuperação

A camada de ozono está em vias de recuperar a sua capacidade total dentro de quatro décadas, um acontecimento que foi descrito como um sucesso ambiental pelas Nações Unidas.



A reversão dos danos na camada protetora da Terra está a progredir bem, o que reflete a eficácia dos acordos globais para eliminar gradualmente as substâncias químicas nocivas, referiu esta segunda-feira o Painel de Avaliação Científica do Protocolo de Montreal da ONU.

"A ação do ozono estabelece um precedente para a ação climática", disse Petteri Taalas, Secretário-Geral da Organização Meteorológica Mundial. "O nosso sucesso na eliminação gradual dos produtos químicos destruidores de ozono mostra-nos o que pode e deve ser feito - com urgência - para fazer a transição dos combustíveis fósseis, reduzir os gases com efeito de estufa e assim limitar o aumento da temperatura"

Sob as atuais políticas, espera-se que a camada de ozono recupere para os níveis de 1980 até 2066 na Antártida, até 2045 no Ártico e até 2040 no resto do mundo.

A avaliação é a última edição de um relatório publicado de quatro em quatro anos para avaliar o impacto do Protocolo de Montreal de 1987, que proibiu as substâncias que danificam o escudo protetor da Terra e, consequentemente, representam um risco para os seres humanos e o ambiente.

Foguetes e incêndios florestais são fatores de risco

O raro acordo universal, ratificado por 197 Estados e pela UE, eliminou progressivamente os gases, incluindo os clorofluorocarbonetos (CFC), utilizados em produtos como ar condicionado, frigoríficos e desodorizantes, mas que, uma vez libertados, decompõem o ozono na atmosfera superior, permitindo a passagem de mais raios UV-B nocivos. Uma atualização de 2016 do acordo também eliminou os hidrofluorocarbonetos (HFC), que tinham sido utilizados em substituição e não afetam diretamente o ozono, mas têm um forte efeito nas alterações climáticas.

Desde então, tem havido uma "notável recuperação" na camada superior da estratosfera, como se constata no relatório. A eliminação progressiva do HFC também evitou um aquecimento estimado em 0,5C até 2100.

No entanto, as propostas de utilizar a geoengenharia na atmosfera para reduzir o aquecimento global, refletindo mais luz solar no espaço, podem ter consequências não intencionais, incluindo atrasar a recuperação do ozono e aprofundar o buraco do ozono na Antártida, adverte o relatório.

Outros fatores, incluindo o lançamento de foguetes e incêndios florestais mais frequentes e intensos, exacerbados pelas alterações climáticas, podem também afetar a recuperação, e é preciso investigar mais para compreender o quanto.

Muitas vezes considerado como uma história de sucesso nas negociações ambientais internacionais, o Protocolo de Montreal tem um papel relevante nos esforços modernos para reduzir as emissões de carbono e mitigar as alterações climáticas, disse a ONU.

"Nunca é demais realçar o impacto que o Protocolo de Montreal tem tido na mitigação das alterações climáticas", resumiu Meg Seki, secretária executiva do Secretariado do Ozono do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, num comunicado de imprensa.

