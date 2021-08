Praias, sombras, fontes e repuxos. Tudo serve para fugir à onda de calor

Presidências brasileiras Presidente do Brasil arguido por divulgação de documentos sigilosos

Nas últimas semanas, Bolsonaro desencadeou uma campanha contra as urnas eletrónicas e chegou a acusar membros do Tribunal Superior Eleitoral de participarem num 'complot' para as presidenciais de 2022 a favor de Lula da Silva, que lidera todas sondagens.