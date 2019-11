Pelo menos seis pessoas ficaram feridas durante um tiroteio numa escola secundária do sul da Califórnia, nos Estados unidos.

Califórnia. Tiroteio em escola secundária causa vários feridos

Ana Patrícia CARDOSO

As autoridades do condado de Los Angeles, onde se situa a cidade de Santa Clarita, dizem que suspeito é um homem asiático, que vestia roupas escuras e foi visto na escola secundária Saugus high School.

Saugus e outras escolas da região, incluindo duas escolas primárias identificadas pelas autoridades como Rosedell e Highland, foram fechadas.

As imagens captadas pelos canais de televisão mostram os estudantes a serem escoltados por policiais armados.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros do condado de Los Angeles, Christopher Thomas, disse à Associated Press que não era claro se os feridos sofreram ferimentos de bala ou outros ferimentos.

Houve três ferimentos confirmados, disse ele, acrescentando que os relatos iniciais de pelo menos seis vítimas podem ter sido por causa de relatos duplicados.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o xerife de Santa Clarita fez um pedido a toda a gente que mora nas redondezas: "Se mora em bairros próximos ao Liceu Saugus, por favor, tranque as portas e fique lá dentro. Se vir alguém suspeito, roupas escuras masculinas, em quintais, etc. LIGUE PARA O 911."

Ainda no mês passado, a área de Santa Clarita foi tingida pelos incêndios florestais que devastaram a Califórnia.