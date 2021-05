No total, mais de 35,5 milhões de doses foram administradas até à data e 61% da população recebeu pelo menos uma injecção na Califórnia.

Califórnia anuncia fim das restrições a 15 de junho

Redação

As autoridades da Califórnia anunciaram na sexta-feira que o estado vai acabar com a maioria das restrições sanitárias relacionadas com a Covid-19, conforme planeado, a partir de 15 de Junho, com a reabertura total dos negócios, sem distanciamento físico. Deixa também de ser obrigatório o o uso de máscara para quem já está vacinado.

"Estamos num ponto em que, se olharmos para as estatísticas, a Califórnia está pronta para deixar para trás" o sistema de quatro níveis de restrições sanitárias posto em prática durante a pandemia, disse Mark Ghaly, o chefe de saúde pública do estado no oeste dos Estados Unidos.

Após sofrer um surto no Inverno passado, a Califórnia registou uma diminuição dramática do número de casos de Covid-19 na sua população, graças, em parte, a um ritmo sustentado de vacinações.

No total, mais de 35,5 milhões de doses foram administradas até à data e 61% da população recebeu pelo menos uma injecção, com quase metade (48%) já totalmente vacinada.





