As ruas de Edimburgo encheram-se este domingo para a chegada do caixão com o corpo da Rainha Isabel II, que vai ficar na cidade cerca de 48 horas, antes de seguir para Londres, permitindo à população prestar a sua homenagem.

Caixão de Isabell II chegou a Edimburgo recebido por multidões

