Bélgica

Cai projeto para parque da Legoland a duas horas do Luxemburgo

Redação O parque temático em Gosselies, perto de Charleroi, tinha sido anunciado no ano passado.

O grupo Merlin Entertainments, que detém os parques temáticos Legoland espalhados pelo mundo, decidiu abandonar o projeto para o nono espaço da marca, que deveria ser construído até 2027 em Gosselies, perto da cidade belga de Charleroi, a menos de duas horas de carro do Luxemburgo.

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo jornal belga L'Echo e dever-se-á a uma mudança de estratégia do grupo, que desde o início do ano tem um novo CEO.

Segundo o L'Echo, Scott O'Neill terá visitado o terreno onde antes se encontrava a empresa Caterpillar, mas não ficou convencido com o que encontrou. O jornal cita, ainda, uma fonte próxima do caso que diz que a chegada de uma nova geração da família fundadora da Legoland ao conselho de administração da Merlin Entertainments terá contribuído para a mudança de direção.

"Uma grande desilusão"

O ministro da Economia da Valónia confirmou a decisão do grupo, que terá resultado de "uma avaliação completa das suas atividades globais", e expressou "uma grande desilusão" com o abandono do projeto.

O parque tinha sido anunciado em agosto passado e teria um investimento de 400 milhões de euros, criando 1.400 empregos na região. Com abertura prevista para 2027, o seu público alvo era, sobretudo, os habitantes do Benelux e do norte de França.

Em vez de expandir a sua atividade, o grupo decidiu focar-se nas infraestruturas já existentes e nas que estão numa fase avançada de construção na China.

