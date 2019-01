Os últimos dias foram marcados por tempestades de neve em vários países do continente europeu. Em França, na Alemanha, Suíça ou Áustria, as populações adaptam-se às rotinas diárias, sobre um manto branco. Veja as fotos.

Mundo 26

Cai neve, cai neve. Cai neve na Europa

Os últimos dias foram marcados por tempestades de neve em vários países do continente europeu. Em França, na Alemanha, Suíça ou Áustria, as populações adaptam-se às rotinas diárias, sobre um manto branco. Veja as fotos.





26 Áustria, Obertauern. Foto: Harald Schneider/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Áustria, Obertauern. Foto: Harald Schneider/AFP Áustria, Vordernberg. Foto: Erwin Scheriau/AFP Áustria, Vordernberg. Foto: Erwin Scheriau/AFP Áustria, Obertauern. Foto: Harald Schneider/AFP Áustria, Obertauern. Foto: Harald Schneider/AFP Áustria, Vordernberg. Foto: Erwin Scheriau/AFP Áustria, Untertauern. Foto: Helmut Fohringer/AFP Macedónia. Foto: Robert Atanasovski/AFP Macedónia. Foto: Robert Atanasovski/AFP Macedónia. Foto: Robert Atanasovski/AFP Alemanha, Munique. Foto: Christof Stache/AFP Alemanha, Munique. Foto: Christof Stache/AFP Alemanha, Munique. Foto: Christof Stache/AFP Alemanha, Annaberg-Buchholz Foto: Sebastian Willnow/AFP Alemanha, Munique. Foto: Christof Stache/AFP Alemanha, Sankt Maergen. Foto: Patrick Seeger/AFP Alemanha, Kaufbeuren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand Alemanha, Berchtesgaden. Foto: Bernd Marz/AFP Alemanha, Dietges. Foto: Uwe Zucchi/AFP Alemanha, Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase/AFP Alemanha, Berchtesgaden. Foto: Tobias Hase/AFP Alemanha, Neubau. Foto: Nicolas Armer/AFP Alemanha, Gomadingen-Marbach. Foto: Thomas Warnack/AFP Alemanha, Schierke. Foto: Matthias Bein/AFP França, Tignes. Foto: Jean-Pierre Clatot/AFP França, Tignes. Foto: Jean-Pierre Clatot/AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.