Cai acusação de violação contra ​Cristiano Ronaldo

O Ministério Público manifestou que deixa cair as acusações com dez anos contra o futebolista português porque as suspeitas não podem ser fundamentadas.

A procuradoria de Clark County, no estado norte-americano do Nevada, anunciou que não vai levar a julgamento o caso de alegados abusos sexuais de Cristiano Ronaldo contra a cidadã norte-americana Kathryn Mayorga.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira no Twitter, o Ministério Público manifestou que deixa cair as acusações com dez anos contra o futebolista português porque as suspeitas não podem ser fundamentadas.

A procuradoria de Clark County afirma que "as alegações contra Cristiano Ronaldo de ataque sexual não podem ser provadas para além da dúvida razoável".

Nesse sentido, a acusação não vai avançar, adiantou o representante do Ministério Público.

Recentemente, a queixa de Mayorga, jovem norte-americana que acusou o craque de violação sexual, tinha sido transferida de um tribunal local para o tribunal federal do Nevada, nos EUA.



O jogador da Juventus e cinco vezes Bola de Ouro estava envolvido num caso de alegada violação a uma jovem norte-americana, num quarto de hotel em Las Vegas em 2009. No ano passado, Kathryn Mayorga, a jovem que acusa o craque de a ter abusado sexualmente, apresentou queixa num tribunal em Las Vegas, em outubro de 2018, tendo a polícia norte-americana aberto uma investigação ao caso nessa altura.

