Caetano Veloso: "Tempos sombrios aproximam-se do Brasil"

Cantor e compositor brasileiro escreveu artigo de opinião no New York Times em que antecipa as consequências da eleição de Jair Bolsonaro na segunda volta das presidenciais no próximo domingo.

Num artigo de opinião escrito para a versão online do jornal The Nwe York Times, o cantor e compositor Caetano Veloso mostra-se preocupado com a possível eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil na segunda volta das eleições, agendada para o próximo domingo.

"Tempos sombrios se aproximam do meu país", lê-se no artigo. "Como outros países, o Brasil enfrenta uma ameaça da extrema-direita, uma tempestade de conservadorismo populista", acrescenta Caetano, exemplificando com os casos de Donald Trump nos Estados Unidos e de Rodrigo Duterte nas Filipinas.



No artigo de opinião, Caetano Veloso recorda o período da ditadura (1964-1985) e o tempo em que, tal como Gilberto Gil, esteve na prisão, além dos anos de exílio. "Muitos dizem que planeiam deixar o país se o capitão vencer. Eu nunca quis viver em nenhum país que não fosse o Brasil, nem quero agora. Fui forçado a me exilar uma vez. Não acontecerá de novo. Quero que a minha música e a minha presença sejam uma resistência permanente a qualquer traço antidemocrático que surja de um provável governo Bolsonaro", conclui.



