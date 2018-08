Apesar de todos os casos na justiça, Donald Trump está seguro pela maioria republicana no senado e na câmara dos representantes. Mesmo que o provem culpado, não o podem condenar em tribunal.

Caem os homens do presidente mas Trump continua em pé

No dia 21 de agosto, o advogado de Donald Trump, Michael Cohen, reconheceu ter cometido infrações à lei do financiamento eleitoral ao pagar a duas mulheres a pedido do seu cliente, na altura candidato presidencial, para que elas não divulgassem ter tido relações sexuais com o milionário nova-iorquino. No mesmo dia, outro colaborador próximo de Trump, Paul Manafort, que dirigiu a campanha do atual presidente, era considerado culpado, por um tribunal da Virgínia, de fraude bancária e fraude fiscal. O antigo diretor de campanha reconheceu-se culpado de oito acusações.

Já a admissão de culpabilidade de Cohen, do advogado de Trump, mais conhecido pela sua bravata de que de bom grado levaria com uma bala destinada ao presidente se fosse necessário protegê-lo, foi uma surpresa. Os apoiantes do presidente esperavam que a investigação se concentrasse em outros negócios do advogado que explora uma companhia de táxis em Nova Iorque. Ao reconhecer ter pago centenas de milhares de dólares a duas mulheres (130 mil a Stormy Daniels, atriz de cinema pornográfico, e 150 mil dólares a Karen McDougal, ex-modelo da Playboy a “pedido de Trump” e com a “intenção de influenciar as eleições” presidenciais, Cohen admitiu o crime de “financiamento ilegal de campanha”. No acordo judicial, reduziu uma pena de prisão que poderia ser de dezenas de anos a uma condenação que não deve ultrapassar os três anos.

Donald Trump acusa o seu ministro da Justiça, nos EUA figura exercida pelo procurador-geral, Jeff Sessions, de ser conivente com as alegadas conspirações da oposição nos tribunais: “Os democratas são todo poderosos na Justiça (…) Jeff Sessions nunca conseguiu realmente controlar o seu ministério, é horrível”, escreveu Donald Trump no Twitter.

Segundo a CBS, Michael Cohen fez saber que estaria pronto a testemunhar, perante o procurador especial Robert Mueller, que Donald Trump tinha conhecimento das reuniões entre o seu filho e um advogado russo, realizadas na Torre Trump, em junho de 2016. Assim desmentia o presidente, pois este garante não ter sabido de nada.

Manafort, seu antigo diretor e campanha, também pode ser persuadido a revelar algumas relações comprometedoras. Por exemplo com empresários russos, que poderiam implicar o presidente na trama de Moscovo para influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, tema investigado por Mueller.

De qualquer forma, com a interpretação de que o presidente não pode ser julgado enquanto estiver no cargo, e com a maioria dos republicanos na câmara dos representantes e no senado, é pouco provável que haja um julgamento ou um ’impeachement’ que afastem Trump. O que o atual locatário da Casa Branca mais pode temer é o desgaste que os casos podem provocar nas eleições intercalares de novembro, as quais vão renovar toda a câmara dos representantes e um terço do senado.

Nuno Ramos de Almeida

