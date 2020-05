Fotografia de crianças a brincar sozinhas no recreio em quadrados desenhados no chão comove Internet: "É de partir o coração".

Cada um no seu quadrado

Em maio, o bom tempo favorece as brincadeiras ao ar livre e o recreio é o espaço privilegiado para todo o tipo de jogos entre as crianças. Apesar da abertura creches e escolas, com a pandemia, essa realidade pode ser bem diferente. Se é certo que a urgência da retoma económica forçou milhares a regressar ao trabalho, as crianças enfrentam um cenário em que não podem fazer aquilo de que mais gostam.

Em França, uma fotografia dessa realidade causou indignação em todo o país. Na imagem pode ver-se crianças em idade pré-escolar sentadas sozinhas em 'seções de isolamento', marcadas com giz no pátio de uma escola em Tourcoing. Depois de quase dois meses em quarentena, as escolas foram reabertas e este foi o cenário adoptado para que os pequenos se mantenham afastados uns dos outros.

As fotografias foram publicadas pelo jornalista Lionel Top no Twitter. "As crianças voltaram hoje (uma pequena parte delas). Atmosfera muito estranha, até perturbadora", escreveu, partilhando ainda outras duas fotografias onde se pode ver os professores com máscaras e viseiras e lugares marcados no chão.

Les enfants font leur rentrée aujourd’hui (un petite partie d’entre-eux plutôt).

A situação gerou também uma onda de revolta nos internautas que se mostraram bastante descontentes com a situação: "Nunca vi uma imagem tão triste. É horrível sujeitar as crianças a isto", afirmou um deles. "Apenas desumano, vergonhoso para crianças, mas também para professores e institutos! Que horror!", escreveu outro.

"Não consigo superar isto. Esta imagem é de partir o coração. Não podemos chamar isto de 'escola'", afirmou a historiadora Laurence De Cock.

Um porta-voz do Ministério da Educação, citado pelo Daily Mail, explicou que não havia "instruções específicas'" para os professores desenharem quadrados de giz no chão para os alunos, mas confirmou que todos foram instruídos a "manter o distanciamento social".

Diante da onda de reacções, o jornalista Lionel Top fez questão de especificar: "E se estas fotografias nos entristecem, imaginem como se sentem os professores: 'Dói-me o coração, vocês não conseguem imaginar', contou-me um professor".

