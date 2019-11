Milhares de pessoas saíram às ruas num protesto sem precedentes quando se estende a tensão social em vários países da América Latina.

Mundo 2 min.

'Caçarolazo' contra o governo na Colômbia

Bruno AMARAL DE CARVALHO Milhares de pessoas saíram às ruas num protesto sem precedentes quando se estende a tensão social em vários países da América Latina.

Com um conflito interno que dura há mais de meio século, a Colômbia é um país cheio de contradições que se espelharam de forma inédita esta quinta-feira numa greve geral que assumiu dimensões sem precedentes nas últimas décadas. Como um baralho de cartas, sucedem-se os países latino-americanos com protestos num continente mergulhado numa crise económica que se traduz em turbulência política. Depois dos protestos no Equador, no Haiti e no Chile, do golpe de Estado na Bolívia e da mudança à esquerda na Argentina, foi a vez dos colombianos saírem de casa contra a reforma laboral e a modificação do sistema de previdência propostas pelo governo.

Salida de la Universidad de Medellín que alguien me diga que pasa🤔 será por el #21NParoNacional #ParoNacional21Nov #21N pic.twitter.com/gC1PN6Azny — Elias Avilez (@Elias_ramos15) November 20, 2019

Com as fronteiras fechadas e os militares nas ruas, o presidente Iván Duque não quis facilitar e tentou evitar o efeito de contaminação dos protestos nos países vizinhos. Milhares de colombianos protestaram desde manhã cedo em toda a Colômbia e também no exterior numa das maiores vagas de contestação a um governo de que há memória nas últimas décadas.

Un tenso panorama se vive a esta hora en Calle 60 Carrera 15, donde ya varios participantes del #ParoNacional21Nov lanzan papas bombas algunos vehículos que pasan por el lugar. #ParoNacional pic.twitter.com/a5jrQm1hJx — El País Cali (@elpaiscali) November 21, 2019

Distúrbios pontuais e alguns saques concentraram-se sobretudo na capital, em Bogotá, e na cidade de Cali, no oeste do país, onde foi decretado o recolher obrigatório. Em várias cidades, o transporte teve de ser suspenso pelos protestos. Houve ainda rusgas a sedes de movimentos sociais e a forte presença das forças de segurança nas ruas foi catalogada pelos organizadores da greve como "tratamento de guerra, perseguição e criminalização do protesto”.

Para além das manifestações que nalguns casos colapsaram os centros de cidades como Medellín, os colombianos imitaram os chilenos e fizeram um 'caçarolazo' batendo tachos e panelas nas ruas e nas janelas de casa. Num país que ficou conhecido durante anos como campeão nas listas de sindicalistas assassinados, o ministro da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, informou que três manifestantes foram mortos e 273 ficaram feridos em protestos contra as políticas governamentais.

"Nas últimas horas, as autoridades confirmaram a morte de duas pessoas em Buenaventura no meio dos tumultos e mais uma na Candelária, ambas nos departamentos de Valle del Cauca", disse Trujillo em conferência de imprensa. Segundo o ministro, os feridos incluem "148 soldados, 122 civis e três policias".

Num discurso transmitido em direto pela televisão, Ivan Duque assegurou que o país estava sob controlo. "Hoje, apesar dos atos de violência, atribuíveis a vândalos que não representam o espírito dos manifestantes colombianos, demonstramos que este país pode exercer as liberdades individuais sem violar as liberdades de outros", afirmou. Num balanço dos protestos, o presidente afirmou que acredita no diálogo: "Hoje os colombianos falaram, nós os escutamos". Contudo, não se referiu a qualquer uma das reivindicações dos grevistas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.