Alemanha

Caça ilegal terá sido o motivo do duplo homicídio na Alemanha. Um dos suspeitos diz que não disparou

Paula DE FREITAS FERREIRA Segundo a investigação, os primeiros dados apontam para que os dois homens tenham alegadamente disparado contra os dois polícias - de 24 e 29 anos - com uma caçadeira e uma espingarda de caça, depois de terem sido apanhados com animais selvagens na sua carrinha.

Um dia após o brutal homicídio de dois polícias na Alemanha, o Ministério Público e a polícia forneceram informações sobre o estado atual da investigação e o possível motivo que terá levado ao crime brutal e que estará relacionado com caça furtiva. Ambas as vítimas foram baleadas na cabeça - supõe-se que os dois suspeitos, que dizem ser amigos, tenham cometido o homicídio em conjunto, pelo menos este é o entendimento da polícia. Mas um deles nega ter disparado.



Esta terça-feira, um juiz ordenou que fossem mantidos sob custódia por suspeita de homicídio, com uma possível acusação pendente, segundo indicou o procurador Stefan Orthen, numa conferência de imprensa em Kaiserslautern.



A situação financeira dos suspeitos era aparentemente “tudo menos ordenada” e a sua posição social era “bastante frágil”, disse Orthen.

Os investigadores reconheceram que vão ter de explorar melhor o motivo, mas disseram não ter qualquer indicação de motivação política, adianta a agência Lusa.

Homicídio de polícias foi como "execução". Agentes tinham 24 e 29 anos A mulher polícia, que ainda estava na academia, não conseguiu usar a arma de fogo, segundo as investigações, tendo sido baleada na cabeça e morrido no local. O seu colega de patrulha foi ainda capaz de comunicar o óbito pelo rádio, antes de também ser baleado.

Segundo a investigação, os primeiros dados apontam para que os dois homens tenham alegadamente disparado com uma caçadeira e uma espingarda de caça depois de terem sido apanhados com animais selvagens na sua carrinha. De acordo com o Ministério Público, os ferimentos sofridos pelas vítimas são coincidentes com as alegadas armas do crime.

O suspeito de 38 anos de idade permaneceu até agora em silêncio sobre as acusações. O homem mais novo admitiu a caça furtiva e descreveu a situação do controlo de trânsito e o posterior tiroteio. O advogado deste suspeito disse que o seu cliente admitiu ter estado no local do crime na altura do duplo homicídio, mas "declarou igualmente que não estava de modo algum envolvido no crime", de acordo com notícia avançada pela Saarländischer Rundfunk, emissora pública de rádio e televisão do estado alemão do Sarre, local onde ocorreram os crimes.

O principal suspeito, de 38 anos, já tinha sido acusado de caça furtiva e de atropelamento e fuga, e o de 32 anos de fraude, mas nenhum deles fora condenado.

O crime, que chocou a Alemanha e que levou mesmo a ministra do Interior, Nancy Faeser, a definir a morte dos polícias como uma “execução”, não foi testemunhado por ninguém diretamente, mas a polícia adiantou na conferência de imprensa desta tarde que existem pessoas que podem dar informações acerca do comportamento dos alegados homicidas. Até agora, as autoridades já receberam 150 informações após o apelo público para que fosse transmitida à polícia qualquer pista que pudesse ajudar na investigação do crime.

Como foram apanhados os suspeitos?

Ambos os suspeitos foram detidos em Sulzbach, a cerca de 37 quilómetros do local do crime. De acordo com a imprensa alemã, durante a tarde de segunda-feira, dois apartamentos em Sulzbach e um veículo em particular que poderiam estar relacionados com o crime chegaram ao conhecimento dos investigadores, disse a porta-voz da polícia de Sarre, Melanie Mohrbach.

Dois polícias mortos na Alemanha durante operação de controlo de trânsito Contornos do caso são ainda desconhecidos. Os suspeitos fugiram.

Forças especiais da Renânia-Palatinado e do Sarre foram destacadas, acrescentou. Quando um dos suspeitos deixou o apartamento em Sulzbach por volta das 17 horas, foi detido. Tratava-se do homem de 38 anos, que não ofereceu resistência.

Uma outra pista levou à localização do segundo suspeito, também detido em Sulzbach e que, como no primeiro caso, também não resistiu à detenção.

Uma das pistas que levou à prisão dos dois homens foi a descoberta, no local do crime, de uma carta de condução e de um bilhete de identidade. Pertenciam ao suspeito mais velho, que para a polícia é o principal autor do crime.

Um único disparo foi fatal para a jovem polícia de 24 anos, e o colega, de 29 anos, foi atingido quatro vezes e ficou fatalmente ferido. Quando foram encontrados, o agente ainda estava vivo, mas acabaria por morrer em resultado dos graves ferimentos.

Grande arsenal de armas apreendido

Os investigadores apreenderam um grande arsenal de armas dos suspeitos. De acordo com as autoridades, a polícia encontrou cinco pistolas de mão, uma espingarda, dez outras armas longas, uma besta, um silenciador e munições durante uma busca domiciliária. Os investigadores supõem que o suspeito de 38 anos de idade era o proprietário destas armas. Duas outras armas de cano longo foram descobertas na casa do segundo suspeito.

A Associação Alemã de Caça (DJV) também reagiu ao duplo homicídio. "A brutalidade tremenda deixa-nos atordoados", anunciou o presidente do DJV Volker Böhning, citado pelo canal de televisão alemão SWR.

A associação exigiu uma clarificação rápida e abrangente do crime e dos seus antecedentes. Segundo o DJV, o principal suspeito não tinha uma licença de caça válida e não estava autorizado a ter armas de caça.

A autoridade responsável pela atribuição de licenças para este tipo de armas no Sarre tinha rejeitado o pedido em 2020 e o homem já tinha sido investigado por caça furtiva.





















