Caça francês desaparece dos radares nos Alpes

Aparelho com dois militares a bordo sobrevoava a cordilheira do Jura.

Um caça francês que descolou da base aérea de Nancy-Ochey (nordeste de França), desapareceu hoje dos radares pouco depois das 11:00, na cordilheira do Jura (norte dos Alpes), com dois militares a bordo, segundo a autarquia de Doubs. No Twitter, as autoridades deram conta das operações de busca que estão em curso.

‼️ #Jura Le peloton de gendarmerie de montagne des Hauts-de-Bienne et la section de recherches de la gendarmerie de l'air de Vélizy-Villacoublay sont engagés sur les recherches opérationnelles d’un Mirage 2000 D de l'armée française disparu en vol à 11h. — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) January 9, 2019

O plano de resgate, que coordena a busca de “uma aeronave que poderá ter aterrado ou caído”, foi desencadeado pelo autarca de Doubs às 11:45, de acordo com a autarquia, no departamento de mesmo nome, no nordeste de França.

"Estamos a procurar o avião que desapareceu do radar numa área entre o Haut-Doubs e o Haut-Jura", referiu ainda a autarquia.

Os dois militares que estão a bordo do avião ainda não fizeram contacto com as autoridades, acrescentou a mesma fonte.

O resgate nesta vasta área montanhosa é difícil devido à neve e à falta de visibilidade.

O caça, um Mirage 2000, "estava desarmado e não tinha uma reserva de combustível adicional", indicou a fonte.

