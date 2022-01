O caça desaparecido pertencia a um esquadrão que funciona como força inimiga em treino tático de voo, disse a força aérea japonesa.

Caça F-15 japonês desaparece no Mar do Japão

Um caça F-15 da força aérea japonesa desapareceu hoje no Mar do Japão depois de ter descolado de uma base do centro do país, anunciaram as autoridades japonesas, que lançaram uma operação de busca e salvamento.

A Força Aérea de Autodefesa do Japão disse que as equipas de busca encontraram alguns objetos a flutuar na área onde o avião saiu do radar, noticiou a agência japonesa Kyodo, sem precisar se poderão pertencer ao caça.

O aparelho da Força de Autodefesa do Japão descolou da base de Komatsu, na prefeitura central de Ishikawa, na ilha de Honshu, com duas pessoas a bordo.

O contacto foi perdido cerca das 17:30 locais (08:30 em Lisboa), quando o avião se encontrava sobre o Mar do Japão, a cerca de cinco quilómetros da base, segundo a Kyodo.

A Guarda Costeira de Kanazawa, capital da prefeitura, disse ter recebido uma chamada, na mesma altura, a relatar um brilho vermelho ao largo da costa perto da base.

Fontes do Ministério da Defesa japonês, citadas pela estação de televisão nacional NHK, admitiram que o avião se possa ter despenhado por motivos desconhecidos.

O caça desaparecido pertencia a um esquadrão que funciona como força inimiga em treino tático de voo, acrescentou a força aérea japonesa.

