Cabo Verde volta a bater recorde com 1.025 casos em 24 horas

Lusa O país tem registado nos últimos dias recordes diários de novos infetados com o novo coronavírus e confirmou esta terça-feira a presença da variante Omicron a circular no arquipélago.

Cabo Verde registou 1.025 infetados com o novo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, e duas mortes por complicações associadas à doença, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 3.005 amostras desde segunda-feira, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 34,1% e novos casos de covid-19 identificados em todos os municípios.

Variante Omicron já circula em Cabo Verde Há alguns dias que o país regista um aumento exponencial de novos casos de covid-19, com um recorde de 994 na sexta-feira.

Na quarta-feira, pelas 10:00 locais (11:00 em Lisboa), o Presidente da República, José Maria Neves, e o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fazem uma comunicação ao país, sobre a situação epidemiológica em Cabo Verde.

Nas últimas 24 horas foram registados 231 novos casos de covid-19 só na cidade da Praia, ilha de Santiago, com uma taxa de positividade de 26,9%, tendo em conta as 859 amostras analisadas. Ainda na ilha de Santiago registaram-se 91 novos infetados, nos restantes municípios.

Foram também detetados novos casos de covid-19 nas ilhas de São Vicente (237), Santo Antão (134), Sal (104), Fogo (69), São Nicolau (66), Boa Vista (56), Maio (34) e Brava (três).

Foram dadas como recuperadas da doença 254 pessoas e subiu para 354 o acumulado de óbitos por complicações associadas à covid-19 – um na Praia e e outro em São Vicente -, além de 18 por causas externas (mais um em São Vicente desde segunda-feira), desde o início da pandemia.

Cabo Verde passa a contar com um acumulado de 44.592 casos de infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista hoje 5.568 casos ativos de covid-19 e soma 38.643 casos considerados recuperados da doença, enquanto dois infetados estrangeiros foram transferidos para os países de origem.

