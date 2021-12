Teste negativo passa a ser exigido para aceder a restaurantes. O país fica em situação de contingência, pelo menos, até 20 de janeiro.

Cabo Verde regressa à situação de contingência e proíbe festas de passagem de ano na rua

Cabo Verde regressa, esta terça-feira, à situação de contingência face ao aumento de casos de covid-19, exigindo teste negativo no acesso aos restaurantes e proibindo festas de passagem de ano nas ruas, anunciou o primeiro-ministro.

“É para o bem da saúde de todos, é para o bem da proteção do emprego, do rendimento e da atividade económica que o Governo toma estas medidas, na convicção de que se não agirmos agora, será pior para todos”, disse Ulisses Correia e Silva, durante uma mensagem ao país a partir do Palácio do Governo, na Praia, em que anunciou as novas medidas.

Todo o país estava em situação de alerta - o nível menos grave de três previstos na lei que estabelece as bases da Proteção Civil – desde 28 de outubro, mas o aumento exponencial de novos casos de covid-19 nos últimos dias, em máximos diários desde setembro, e quando regista um Rt de 2,52, levou o Governo a aumentar um nível, apertando as regras.

“Considerando o aumento da taxa de incidência da covid19 e os riscos derivados do período das festas que se vive, o Governo decidiu colocar o país em situação de contingência em todo o território nacional a partir do dia de hoje, 28 de dezembro, e para vigorar até 20 de janeiro, podendo ser prorrogada a situação se assim for necessário”, afirmou Ulisses Correia e Silva.

