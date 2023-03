“Uma ilha mais desencravada e com melhores acessibilidades”, prometeu o primeiro-ministro cabo-verdiano, Correia e Silva.

Cabo Verde quer Santo Antão uma “referência” no ecoturismo e turismo rural

O primeiro-ministro cabo-verdiano manifestou hoje a vontade de “inverter” a tendência de perda de população em Santo Antão e disse que a visão do Governo é transformar a ilha numa “referência” no ecoturismo e no turismo rural.



“Estamos a trabalhar num percurso para concretizarmos a visão para Santo Antão, uma ilha que queremos ser de referência no ecoturismo e no turismo rural, com mais turistas e mais ofertas, dotada do seu aeroporto internacional e porto adaptado para receber cruzeiros e com um bom posicionamento nas energias renováveis”, apontou Ulisses Correia e Silva, na abertura de uma conferência sobre a ilha, realizada na cidade do Porto Novo.

A conferência sobre o desenvolvimento de Santo Antão visa, entre outros, fazer um balanço dos grandes projetos e medidas políticas concretizadas na ilha, perspetivar os projetos futuros e identificar possíveis áreas de intervenção.

O chefe do Governo pretende que a ilha mais a norte do país tenha ainda uma agricultura mais moderna e produtiva, dotada de um centro logístico de apoio ao escoamento dos produtos e com o seu Instituto de Ciências e Técnicas Agrárias a dar um contributo importante.

“Uma ilha mais desencravada e com melhores acessibilidades. Muito investimento já foi feito, mais investimentos vão ser realizados”, prometeu Correia e Silva, que iniciou hoje, juntamente com outros membros do Governo, uma visita de quatro dias à ilha de Santo Antão, para, entre outros pontos, apresentar projetos e realizar inaugurações.

Infraestruturas rodoviárias, requalificação urbana e ambiental, requalificação e restauro de património, água, saneamento e energia, agricultura, pecuária e pescas, transportes, turismo e indústria, emprego, diáspora, educação e saúde e coesão territorial foram alguns dos temas tratados na conferência, onde cada ministro apresentou os dados sobre as áreas.

Inverter a tendência a perda de população

Para o primeiro-ministro, a ideia do evento é ter uma visão e uma abordagem integradas das políticas e dos investimentos, considerando que só assim se pode ter um “caminho seguro” do desenvolvimento da ilha.

Ulisses Correia e Silva disse ainda que outro objetivo é inverter a tendência da ilha relativamente à perda de população que se tem verificado nos últimos anos.

“Para passar a ser uma ilha atrativa e competitiva para investir e viver. Isto faz-se com estratégias claras, com políticas claras, com objetivo claros e com tempo e consistência nas políticas”, indicou, pretendendo também aumentar a contribuição económica da ilha no setor das pescas.

“Com mais investimentos e infraestruturas, incluindo a expansão do porto marítimo do Porto Novo”, prosseguiu o chefe do Governo, que quer também que Santo Antão tenha atividade industrial, anunciando para breve a retoma da indústria da pozolana em Porto Novo.

Também promete mais investimentos para aproveitar o potencial agroindustrial, em destaque para a indústria do grogue (aguardente de cana-de-açúcar), e com maior capacidade de exportação, e ter uma ilha mais atrativa, com mais emprego e menos pobreza.

Santo Antão, uma das nove ilhas habitadas de Cabo Verde, é a segunda maior em superfície, com uma área de 779 quilómetros quadrados e cerca de 47 mil habitantes, sendo a terceira em número de população.

