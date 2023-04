O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apelou, esta quarta-feira, à denúncia destes casos.

Cabo Verde. Há venda ilegal de vagas para pedidos de vistos em Portugal

O agendamento de vagas para pedidos de vistos no Centro Comum de Vistos (CCV) e na Embaixada de Portugal em Cabo Verde, ambos na Cidade da Praia, é feito exclusivamente online. Este modelo leva muitas vezes à apropriação das vagas por terceiros, que aproveitam para fazer dinheiro com a venda ilegal.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apelou, esta quarta-feira, à denúncia destes casos de "açambarcamento" das sessões de acesso aos vistos, um problema que não se limita apenas a Cabo Verde ou à rede consular portuguesa, ocorrendo em países com plataformas de agendamento do género.

"Estes atos são gratuitos e é como gratuitos que devem ser prestados", declarou Paulo Cafôfo, durante a inauguração das novas instalações do CCV, estrutura gerida por Portugal que, desde 2010, emite vistos de curta duração para o espaço Schengen em representação de 19 países europeus.

Assumindo o "compromisso de tentar minimizar o impacto" da comercialização ilegítima de vagas, o secretário de Estado das Comunidades revelou que estão a ser feitas algumas experiências, com recurso a "questões operacionais internas" e "soluções técnicas do ponto de vista informático", para travar a proliferação destas situações.

Procura de vistos tem vindo a aumentar

Paralelamente, Cafôfo reforçou a necessidade de denunciar formalmente os casos de captura e venda de vagas, uma vez que "há questões que podem ser do foro criminal e se assim for devem ser investigadas pelas autoridades com competências para tal".

Além do CCV, a emissão de vistos é realizada na embaixada de Portugal, nomeadamente de vistos de trabalho. Reconhecendo o progresso que a plataforma digital veio trazer aos processos, o secretário de Estado considerou que é preciso "melhorar os serviços que são prestados", reforçando a "capacidade instalada, equipamentos e recursos humanos" na Praia.

O aperfeiçoamento dos serviços é uma prioridade para Portugal, particularmente numa altura em que se verifica uma "maior procura de vistos" para o país, decorrente do recente acordo de mobilidade para os países da CPLP e da nova lei de estrangeiros em Portugal.

"A questão dos vistos é fundamental para que esta proximidade e esta atratividade que Portugal tem, seja como destino, seja como porta de entrada no espaço Schengen, possa servir para fortalecer as ligações entre os dois países", rematou.

(Com Lusa)

