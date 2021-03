Major foi o primeiro cão resgatado a viver na Casa Branca.

Cães de Biden retirados da Casa Branca após mordidela num funcionário

AFP Major foi o primeiro cão resgatado a viver na Casa Branca.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, enviou os seus dois cães de volta para a sua casa em Wilmington, Delaware, após um "incidente de mordidela" envolvendo um segurança da Casa Branca, informou a imprensa norte-americana esta segunda à noite.

Segundo a CNN, que cita fontes anónimas, Major, de três anos, o mais novo dos dois pastores alemães do casal presidencial, tem tido um comportamento agressivo, incluindo saltar, ladrar e atacar alguns membros do staff da Casa Branca. As fontes referiram mesmo um "incidente de mordidela", sem especificar se alguém foi ferido.

O episódio foi, no entanto, considerado suficientemente grave para que os dois cães, incluindo Champ de 13 anos, fossem enviados de volta para a casa de Biden em Wilmington na semana passada. Major, adotado de um canil por Biden e esposa Jill em novembro de 2018, foi o primeiro cão resgatado a viver na Casa Branca, tendo-se mudado após a tomada de posse em janeiro. O anterior Presidente, Donald Trump, não tinha nenhum animal de estimação.

Washington Post acusa Biden de falhar promessa eleitoral sobre Arábia Saudita O novo Presidente dos Estados Unidos prometeu durante a campanha mão dura contra a Arábia Saudita devido ao assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi mas decidiu não sancionar o príncipe saudita na semana passada.

Não se sabe se os caninos voltarão à residência oficial de Biden. Numa entrevista em fevereiro, a primeira-dama expressou preocupação com a mudança dos cães para Washington. "Têm de apanhar o elevador, a que não estão habituados, e têm de sair para o relvado sul com muita gente a observá-los. É com isso que estou obcecada: que estejam bem instalados e que fiquem calmos", disse na altura à cadeia americana NBC.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.