Tensões aumentaram depois da China reivindicar o santuário de vida selvagem de Sakteng, no Butão Oriental.

Butão e China permanecem em negociações de fronteira

A fronteira entre o Butão e a China está em negociação e não foi demarcada, afirmou a Embaixada Real do Butão na Índia. Após "24 rondas de conversações de fronteira a nível ministerial realizadas, a 25ª ronda está adiada devido à covid-19".

Todas as áreas disputadas serão discutidas na próxima ronda, a ser realizada assim que mutuamente conveniente", disse a Embaixada Real do Butão na Índia.

Dias depois do Butão ter enviado à China uma diligência em protesto contra as reivindicações chinesas ao santuário de vida selvagem de Sakteng, no Butão Oriental, Pequim duplicou, incluindo os "setores orientais" do Butão na disputa da fronteira entre os dois países.

Segundo o jornal indiano The Hindu, a fronteira entre a China e o Butão nunca foi delimitada. "Há muito tempo que existem disputas sobre os setores oriental, central e ocidental", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês numa declaração aos meios de comunicação social em Pequim.

O ministro estava a responder a perguntas sobre a tentativa da China, no mês passado, suspender o financiamento do santuário de Sakteng a partir do Fundo para o Ambiente Global (GEF) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o fundamento de que se tratava de território "disputado".

De acordo com registos escritos mencionados pelo jornal indiano, não houve qualquer menção ao Butão Oriental, ou Trashigang Dzongkhag (distrito), onde Sakteng está localizado, e que faz fronteira com Arunachal Pradesh, nas 24 rondas anteriores de negociações de fronteira realizadas entre os dois países entre 1984 e 2016.

Diplomacia em época de pandemia

As negociações entre a China e o Butão não se realizaram mais desde que, em 2017, se deu o impasse de Doklam entre as tropas indianas e chinesas. Em julho de 2018, o vice-ministro chinês Kong Xuanyou visitou o Butão e reuniu-se com o rei, o primeiro-ministro e outros funcionários, mas a 25ª ronda de conversações ainda não tem data prevista. O atraso no desenvolvimento diplomático deve-se, segundo fontes locais, a dificuldades de calendarização em 2019 e à pandemia de covid-19 em 2020.

Segundo o jornal The Hindu, o Governo do Butão e a sua embaixada em Deli recusaram-se a comentar a questão. O reino budista manteve sempre silêncio discreto sobre as negociações de fronteira com a China, e não tem quaisquer relações diplomáticas formais com Pequim.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros também se recusou a comentar. O Hindu soube que o Butão tinha emitido uma diligência junto da embaixada chinesa em Nova Deli no mês passado, protestando contra a declaração chinesa na reunião do GEF que decide sobre as subvenções globais para vários projetos.

O santuário de Sakteng também recebeu no passado tais subsídios, inclusive em 2018-2019, para um projecto de prevenção da erosão do solo, sem qualquer objecção por parte da China.







