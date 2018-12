O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anulou hoje a participação na conferência de imprensa no final da reunião do G20 "por respeito" à família do antigo Presidente George Bush, cujo falecimento foi hoje anunciado.

Bush. Trump cancela presença em conferência do G20

"Por respeito pela família Bush e pelo antigo Presidente George H.W. Bush, vamos esperar pela realização das cerimónias fúnebres antes de fazer uma conferência de imprensa", disse Donald Trump no Twitter.

Durante dois dias, os líderes das 20 principais economias do mundo e dos países emergentes debatem em Buenos Aires os temas mais relevantes da agenda global, num momento de fortes tensões comerciais entre os Estados Unidos e potências como a China e União Europeia, e por conflitos político-diplomáticos cruciais, em particular o que opõe a Rússia à Ucrânia.