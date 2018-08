A União Europeia reage à ameaça de Donald Trump de perseguir as empresas que não obedeçam às sanções unilaterais dos EUA que abandonaram o acordo nuclear com o Irão.

Bruxelas vai multar empresas europeias que sigam o boicote de Trump ao Irão

A União Europeia reage à ameaça de Donald Trump de perseguir as empresas que não obedeçam às sanções unilaterais dos EUA que abandonaram o acordo nuclear com o Irão.

A União Europeia não vê razão para denunciar o acordo nuclear que fez com Teerão e que a administração Trump rasgou. Depois das administração norte-americana ter ameaçado todas as empresas que invistam no Irão com sanções, Bruxelas afirma que multará todas as companhias europeias que obedeçam a Donald Trump.

A UE desenterrou o chamado Estatuto do Bloqueio, concebida inicialmente para tornear as sanções dos EUA a Cuba, e que permite aos Estados membros castigar as empresas que cumpram as ordens dos EUA nessa matéria. "Os Estados devem adotar sanções proporcionais e de dissuasão para as empresas que não respeitem [a decisão da UE]".

As empresas encontram-se entre a espada e a parede: se saem do Irão são multadas pela UE, mas se ficam os EUA retaliam. Nesse caso, a UE apoia as empresas que reclamem indemnizações por danos e prejuízos, em sede de OMC, e anula qualquer condenação judicial por comerciarem com o Irão.



O objetivo político da UE é dissuadir o Irão, de privado da contrapartida do fim das sanções, de abandonar o acordo de controle nuclear, mas pode ser pouco eficiente para grandes empresas que têm um volume de negócios muito grande com os EUA. Por um lado a UE garante que não obriga a ninguém investir no Irão, "o que se pretende é que as empresas se sintam livres para o fazer, perante uma decisão que consideramos ilegal", garante fonte da europeia; por outro lado, a UE só permitirá em casos excecionais a retirada de empresas europeias do Irão.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.