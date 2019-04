A esmagadora maioria do povo espanhol votou em partidos pró-europeus, salientou hoje o porta-voz da Comissão Europeia, indicando que Bruxelas está confiante de que o socialista Pedro Sánchez formará um Governo estável pró-União Europeia.

Bruxelas satisfeita com as eleições em Espanha

A esmagadora maioria do povo espanhol votou em partidos pró-europeus, salientou hoje o porta-voz da Comissão Europeia, indicando que Bruxelas está confiante de que o socialista Pedro Sánchez formará um Governo estável pró-União Europeia.

"O Presidente [Jean-Claude] Juncker escreverá a Pedro Sánchez a felicitá-lo pela vitória clara nas eleições de ontem. Estamos confiantes de que, de acordo com o processo constitucional espanhol, Pedro Sánchez estará em condições de formar um governo estável, pró-europeu, que permitirá a Espanha continuar a desempenhar um papel importante na UE, como foi o caso até agora", declarou Margaritis Schinas na habitual conferência de imprensa do executivo comunitário, em Bruxelas.

Naquela que foi a primeira reação 'europeia' à vitória do PSOE nas eleições gerais de domingo em Espanha, o porta-voz da Comissão Europeia observou que os resultados demonstram que "a esmagadora maioria do povo espanhol optou por partidos políticos claramente pró-europeus".

"Se me vão perguntar o que quer dizer esmagadora maioria, respondo-vos 80%", disse, em reação a uma questão sobre a ascensão da extrema-direita em Espanha.

O Partido Socialista Espanhol (PSOE) foi o mais votado nas eleições legislativas de domingo em Espanha, mas sem maioria absoluta, conquistando 28,68% dos votos e elegendo 123 dos 350 deputados do Congresso de Deputados (parlamento).

O Partido Popular (PP) ficou em segundo lugar, com perto de 17% dos votos e 66 deputados, seguindo-se o Cidadãos, com 57 deputados (15,86%), e o Unidas Podemos, com 42 deputados (14,31%).

Este escrutínio, do qual foram já apurados 99,99% dos votos, ficou marcado pela entrada, pela primeira vez desde o fim da ditadura, da extrema-direita no parlamento espanhol, através do Vox, que obteve 10,26 dos votos e elegeu 24 deputados.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.