Manifestação cancelada

Bruxelas proíbe “comboio” de manifestantes que queria bloquear a cidade no dia de São Valentim

Telma MIGUEL O comboio europeu da liberdade, inspirado no bloqueio de Otava, reunia manifestantes de vários países europeus contra as vacinas e as restrições à covid-19.

As autoridades de Bruxelas anunciaram esta tarde que proibiram a entrada na cidade do comboio de veículos e manifestantes que se preparavam para bloquear a capital belga em protesto contra as medidas sanitárias anti-covid na Europa, na próxima segunda-feira, da 14. O chamado "comboio europeu da liberdade" está a convocar cidadãos europeus - através das redes sociais e da rede encriptada Telegram - para fazerem um cerco inspirado no que existe há dez dias na cidade canadiana de Otava contra as vacinas e o uso de máscaras.

A ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, e o presidente da região de Bruxelas, Rudi Vervoort, tomaram a decisão conjunta de banir a demonstração que “não foi autorizada porque nem sequer foi enviado um pedido”.

A medida segue-se à decisão das autoridades da cidade de Paris – a 300 km de Bruxelas – de banir a passagem do comboio que deveria chegar à capital francesa, na próxima sexta-feira, dia 11.

