O governo polaco diz que não aceita ordens dos tribunais europeus. Entretanto, os fundos de recuperação para a Polónia estão congelados e paira a ameaça do “Polexit”.

Bruxelas lança processo contra Polónia

A Comissão Europeia lançou uma ação legal contra a Polónia, esta quarta-feira, por causa de “sérias preocupações em relação ao Tribunal Constitucional polaco” e à sua decisão do passado dia 14 de julho. Nessa decisão e numa outra de 7 de Outubro, o Tribunal Constitucional considerou que a lei polaca se sobrepõe à lei europeia, o que, no entender da Comissão, “põe em causa a supremacia da lei europeia” e dos Tratados. No processo de infração e na carta enviada ontem às autoridades polacas, foi dado um prazo de dois meses para ser remetida uma explicação à Comissão.

A Comissão considerou que estas decisões do Tribunal Constitucional polaco desafiam o princípio, igual para todos os Estados que integram a União Europeia, de que as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) são vinculativas na sua integralidade e que a União europeia “é uma comunidade de leis e valores”.

O Tribunal Constitucional polaco considerou que as decisão do TJUE não se aplicavam em território polaco, tendo havido por parte do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki ameaças de que, num braço de ferro institucional, o país poderia iniciar um “Polexit”, um termo que já faz escola nos corredores de Bruxelas, num paralelo com o Brexit.

As relações entre as instituições em Bruxelas e o governo polaco andam inquinadas há anos, mas a disputa legal tornou mais evidente que o lugar da Polónia entre os 27 é cada vez mais difícil de manter.

Como têm referido alguns comissários europeus, desde Vera Jourová, responsável pelos direitos e transparência, e Didier Raynders, da Justiça, quando assinam os tratados europeus os países sabem que a lei europeia é para cumprir e que tem prevalência sobre as leis nacionais.

O caso em questão refere-se a uma decisão do TJUE de que deveria ser desmantelada uma Câmara Disciplinar, que funciona como um órgão que na prática ameaça e coage os juízes polacos que não sigam nos seus acórdãos e decisões a linha política do partido no poder, o Lei e Justiça (Pis).

Nesta quarta-feira, Didier Reynders salientou que embora a Comissão tenha tentado a via do diálogo isso não esta a resultar: “Os fundamentos da ordem legal da União Europeia, e sobretudo a questão da primazia da lei europeia, têm que ser respeitados”.

Na quarta-feira, dia 22, a Comissão também levantou dúvidas quanto à imparcialidade do Tribunal Constitucional polaco, onde se sentam atualmente como juízes antigos deputados do partido no poder, o Pis. O que, de acordo com os princípios dos tratados fundadores da União Europeia, viola os princípios do Estado de Direito.

35 mil milhões de euros congelados

Em resposta a esta disputa sobre quem manda em Varsóvia, o governo polaco considerou que a sua soberania está a ser atacada, enquanto diplomatas e eurodeputados europeus têm posto a tónica na questão de que se a Polónia não quer aceitar as regras do clube não deveria ter assento entre os 27.

Para já, a questão do Estado de Direito, será segundo um diplomata francês, um dos assuntos mais importantes da presidência francesa do Conselho Europeu, que toma posse a 1 de janeiro de 2022. “O Estado de Direito é fundacional e não pode servir como moeda de troca para outros dossiês”, salientou o diplomata, referindo-se a uma eventual chantagem que o grupo de Visegrado (Polónia, Hungria, Eslováquia e República Checa) têm ameaçado para aprovar outros pacotes legislativos.

Entretanto, o acesso de Varsóvia aos sues Fundos de Recuperação e Resiliência, no valor de 35 mil milhões de euros estão congelados, enquanto as autoridades polacas não provarem a independência do sistema judicial. O chamado mecanismo do Estado de direito é uma das cláusulas do regulamento destes fundos que foram criados para ajudar à reconversão dos países após a pandemia. A ideia pela qual, sobretudo a maioria do Parlamento Europeu lutou, é de que os fundos dos cidadãos europeus não podem ir parar aos cofres de Estados autoritários.

O assunto do Estado de Direito e de como “pôr na ordem” os governos que estão a desafiar as regras – sobretudo o do húngaro Viktor Órban – vai cair em cheio na presidência francesa que terá ainda que lidar em abril com as suas eleições presidenciais e com um Emmanuel Macron enfraquecido pelo populismo nacionalista da extrema direita agora revigorada com a candidatura de Eric Zemmour.

