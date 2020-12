Quando falta menos de um mês para a separação do Reino Unido da União Europeia, ainda não há acordo entre as duas partes. Medidas anunciadas pretendem antecipar os efeitos de uma saída sem acordo sobretudo em matéria de transportes e pesca.

Mundo 2 min.

Bruxelas lança plano de contingência perante a ameaça de Brexit sem acordo

Quando falta menos de um mês para a separação do Reino Unido da União Europeia, ainda não há acordo entre as duas partes. Medidas anunciadas pretendem antecipar os efeitos de uma saída sem acordo sobretudo em matéria de transportes e pesca.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou esta quinta-feira um plano de contingência de proteção de transportes aéreos e terrestres e diretos de pesca, caso a União Europeia e o Reino Unido não cheguem a acordo.

A bateria de medidas lançada por Bruxelas pretende antecipar e amortecer o impacto de uma rutura definitiva do Reino Unido com a União Europeia sem qualquer entendimento já a 1 de janeiro de 2021.

A menos de um mês da data de separação, a Comissão Europeia alertou para os efeitos de um Brexit não acordado e decidiu propor soluções temporárias em matéria de transporte aéreo, rodoviário e direitos de pesca.

Embora Von der Leyen e Boris Johnson tenham apontado o próximo domingo como data limite para uma saída, o acordo entre as partes parece muito complicado.

O plano tem quatro blocos principais e três dos quais dizem respeito a viagens através do Canal da Mancha. Bruxelas propõe, em primeiro lugar, alargar os certificados de segurança das aeronaves para evitar que as frotas europeias tenham de permanecer em terra e, em segundo lugar, permitir a conetividade básica entre a UE e o Reino Unido durante seis meses, medida que precisa do acordo de Londres. Isso significaria garantir voos entre uma cidade europeia e outra no Reino Unido, mas não escalas internacionais. O mesmo é garantido com o transporte de mercadorias e passageiros por estrada durante o mesmo período de tempo.

A Comissão propõe também abordar temporariamente os direitos de pesca, um dos capítulos que está a causar mais dificuldades na negociação. Bruxelas quer prolongar a situação atual até 31 de dezembro de 2021, ou seja, manter o acesso das frotas europeias às águas britânicas e vice-versa. "As negociações estão ainda em curso. No entanto, como o fim da transição está muito próximo, não há garantias de que, se for alcançado um acordo, este possa entrar em vigor a tempo. A nossa responsabilidade é estarmos preparados para todas as eventualidades, incluindo a falta de um acordo com o Reino Unido em 1 de janeiro de 2021. É por isso que estamos hoje a apresentar estas medidas", afirmou Von der Leyen numa declaração.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.