Bruxelas avisa Xi Jinping que europeus vão boicotar China se esta “cair na tentação” de apoiar a Rússia

Os representantes europeus disseram, após o fim da videoconferência, que a "China compreende as vantagens da paz". Von der Leyen salientou que foi pedido a Xi Jinping que não ajude Putin a contornar as sanções económicas impostas por 40 países e que se envolva ativamente na ONU para negociar a paz.

“Esta não é uma cimeira normal, é uma cimeira de guerra”, sublinhou Charles Michel, a abrir a conferência de imprensa após a videoconferência entre os mais altos representantes europeus e o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang. “E a maior prioridade da Europa é acabar com a guerra imediatamente”, disse o presidente do Conselho Europeu, acrescentando que pediram à China que se esforçasse ativamente “para acabar com a guerra na Ucrânia”.



Foi uma conversa “muito franca”, explicou Ursula von der Leyen, “em que os chineses também se mostraram conscientes que uma guerra na Europa afeta todo o mundo, e os próprios interesses da China”.

Xi Jinping aproximou-se de Putin nos últimos tempos e recebeu-o com honras especiais no Jogos Olímpicos de Inverno que terminaram a 20 de fevereiro, quatro dias antes da invasão da Ucrânia. Na altura, Jinping referiu que entre os dois países havia uma amizade especial. Mais tarde chegou a considerar comprar o petróleo e gás russos e apoiar o Kremlin na derrocada económica provocada pelas sanções que foram sendo aplicadas aos interesses russos.

Uma ameaça velada de boicote

“Explicámos que qualquer tentativa de contornar as sanções vai prolongar esta guerra que não é do interesse de ninguém”, referiu Michel. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientou que as duas partes presentes na cimeira compreendem que estamos “num momento decisivo para todo o mundo e para a ordem mundial”.

Von der Leyen sublinhou que foi dito claramente à delegação chinesa que, neste contexto, “os cidadãos europeus não vão ver com bons olhos que a China apoie a Rússia”, numa alusão a eventuais sanções ou boicotes. E salientou que isso poderia ser dramático para o país que exporta para a Europa 15% de toda a sua produção, enquanto que para a Rússia só exporta 1%.

“Todos os dias há trocas comerciais da UE com a China de cerca de 2 mil milhões de euros”, disse Von der Leyen. Por outro lado, explicou, também as empresas e todo o setor privado, estão cada vez mais a tomar partido contra os atores da agressão contra a Ucrânia.

A China está neste momento a atravessar um enorme surto da variante Omicron, com Xangai em lockdown total, e consequências económicas para todo o país, mas, mesmo assim, Von der Leyen enfatizou que a China não pode fugir à sua responsabilidade: “Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU tem que fazer tudo ao seu alcance para encontrar a paz”.

Além da Ucrânia: uma relação complicada

Na formulação que normalmente acompanha as relações da UE com a China “parceiro, adversário e rival”, Charles Michel salientou que Bruxelas não vai fechar os olhos aos vários ataques aos direitos humanos, desde o caso de Hong Kong, às perseguições aos uigures, e as represálias contra as vozes críticas internamente.

Mas, referiu Charles Michel, a UE quer prosseguir conversações construtivas em áreas como a da proteção da biodiversidade, na COP 15, onde a China será anfitriã em outubro, e na redução de emissões de gases com efeito de estufa que voltarão a ser discutidas este ano no Egito, na COP27 para as alterações Climáticas.

